Misano-Test: Alle Zeiten vom Montag – Öttl stark

Toprak Razgatlioglu (Superbike/Yamaha) und Philipp Öttl (Supersport/Kawasaki) sorgten am ersten SBK-Testtag Montag auf dem Misano World Circuit in Italien für die besten Zeiten.

Den Montagvormittag beendete Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu bei guten Bedingungen in 1:34,760 min als Schnellster.



Von 13 bis 14 Uhr war eine Stunde Mittagspause, nach 25 Minuten übernahm Vizeweltmeister Scott Redding auf seiner Ducati V4R die Führung, indem er 0,020 sec schneller fuhr als der Türke.



Die elf Superbike-Piloten durften bis um 18 Uhr fahren. Um 16.40 Uhr verbesserte sich Redding auf 1:34,478 min, eine halbe Stunde später eroberte Razgatlioglu die Führung mit 1:34,265 min zurück.



Die Zeiten sind erstaunlich: Die schnellste Rennrunde drehte 2015 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:34,720 min, den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (Kawasaki) 2018 in 1:33,640 min auf.

Razgatlioglus Bestzeit wurde nicht mehr geknackt, der Yamaha-Pilot ist damit gut 0,2 sec schneller als Redding auf Platz 2, Rinaldi als Dritter verliert gut 0,3 sec.



Auf dem vierten Platz landete überraschend Superbike-Rookie Axel Bassani aus dem Team Motocorsa Ducati, der lediglich eine gute halbe Sekunde auf Redding verlor und 4/10 sec schneller fuhr als der viel höher gehandelte Tito Rabat aus dem Team Barni Ducati.



Der WM-Dritte Chaz Davies fehlt in Misano, weil er nach einem positiven Covid-19-Test laut italienischem Gesetz noch unter Quarantäne steht. Für den Waliser sprang Ducati-Testfahrer Michele Pirro ein, der die beiden V4R des Go-Eleven-Teams auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfte.

Unter den vier Supersport-Piloten war Philipp Öttl aus dem Puccetti-Team auf seiner Kawasaki ZX-6R der Beste. Der Bayer distanzierte Steven Odendaal, der bei Bardahl Evan Bros die Yamaha von Weltmeister Andrea Locatelli übernommen hat, um erstaunliche 0,4 sec und blieb knappe 0,7 sec vor Ex-Weltmeister Randy Krummenacher, der sein Roll-out für das niederländische Team EAB Yamaha hatte.

Misano-Test, 15. März 2021:



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162



Supersport:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:38,08 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:38,49

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:38,78

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,05