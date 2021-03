Yamaha-Updates gut: Razgatlioglus Qualifyer-Sorgen

Auch wenn sich Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu am Ende des zweitägigen Superbike-Tests in Misano Michael Rinaldi (Ducati) geschlagen geben musste, zieht der Türke eine positive Bilanz.

0,198 sec fehlten Toprak Razgatlioglu nach zwei Testtagen auf dem Misano World Circuit auf den neuen Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi. Der Italiener hatte 20 min vor Testende einen Qualifyer-Reifen montieren lassen, Toprak kam an seine Zeit nicht heran.

Kurz vor der Mittagspause leistete sich der Türke in Kurve 2 einen Sturz, blieb aber unverletzt. «Wir haben viel mit den neuen Teilen und an der Abstimmung gearbeitet», verriet Razgatlioglu. Im Gegensatz zu Rinaldi fuhr Toprak seine Bestzeit mit dem SCX-Reifen von Pirelli, der für die Sprintrennen über zehn Runden entwickelt wurde. «Dafür ist 1:33,8 min gut. Gegen 16 Uhr war ich bereits 1:33,9 min mit dem Rennreifen SC0 gefahren und fühlte mich sehr gut. Da hatte ich aber keine Zeit, um auf Zeitenjagd zu gehen, weil wir so viel zu testen hatten. Später habe ich zwei Qualifyer verwendet, kam aber auf keine gute Rundenzeit.»

Ende März treffen sich die Piloten der Superbike-WM zum gemeinsamen großen Test auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo. «Ich habe die letzten vier Monate jeden Tag intensiv an mir gearbeitet», erzählte Toprak in Misano. «Das Gleiche gilt für das Team, auch sie sind unermüdlich.»

Misano-Test, 16. März 2021:



Superbike:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:33,688 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:33,886

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,013

4. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,361

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:34,794

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,806

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,847

8. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,003

9. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,210

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,392



Supersport:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:37,711 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:37,945

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:37,974

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,255

Misano-Test, 15. März 2021:



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162



Supersport:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:38,08 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:38,49

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:38,78

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,05