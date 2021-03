Kawasaki: Zusätzlicher Test für Alex Lowes in Jerez

Zwei Wintertests hatte Alex Lowes wegen einer Schulterverletzung in Folge eines Trainingsunfalls verpasst. Nun legt das Kawasaki-Werksteam für den Engländer einen zusätzlichen Test ein.

Im Februar stürzte Alex Lowes auf Roccos Ranch beim Flat-Track-Training und verletzte sich an der Schulter. Zuerst war von einem Bruch die Rede, dann nur von Zerrungen.



Die Wahrheit liegt möglicherweise dazwischen, denn der 30-Jährige fehlte bei den Tests mit seinem Kawasaki-Team in Jerez und Portimão. Viel verpasst hat der Engländer jedoch nicht: Weil das Wetter nicht mitspielte, kam sein Teamkollege Jonathan Rea nicht viel zum Fahren.

Um seinen kleinen Rückstand dennoch wieder aufzuholen, ermöglicht Kawasaki Lowes einen zusätzlichen Test in Jerez am Freitag und Samstag dieser Woche. Die Rennstrecke im Süden Spaniens wurde von Honda gemietet, die Werkspiloten Álvaro Bautista und Leon Haslam werden ebenfalls an beiden Tagen testen.



Für Lowes geht es hauptsächlich darum, sich weiter an die neue ZX-10RR zu gewöhnen. Das 2021er Modell ist mit mehr Motorleistung und einer ausgefeilten Aerodynamik ausgestattet. Es ist auch ein Test für seine Schulter, nachdem der WM-Sechste von 2020 das Gelenk mehrere Wochen schonen musste, in dem er seinen Arm in einer Schlinge trug.

«Wir hatten dieses Test eigentlich nicht geplant, wir wollten Alex aber die Möglichkeit geben, einige Runden zu drehen, um für den nächsten großen Test in Barcelona in Schwung zu kommen», erklärte Teamchef Guim Roda. «Er hat in den letzten Monaten viel mit der Schulter gearbeitet, um wieder fit zu werden. Wir nehmen uns die Zeit, um herauszufinden, ob alle Bänder und Muskeln in einem gutem Zustand sind.»



Weil das Reglement nur zehn Testtage mit dem Einsatzmotorrad auf der Rennstrecke erlaubt, wird Jonathan Rea nicht in Jerez testen. Der Nordire wird beim Barcelona-Test dabei sein.