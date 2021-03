BMW-Star Tom Sykes (35): «Ich hatte viel Geduld» 18.03.2021 - 09:04 Von Kay Hettich

Superbike-WM © BMW Tom Sykes will im dritten BMW-Jahr ein siegfähiges Paket

In Kürze startet auch BMW mit den ersten Tests in diesem Jahr mit den Vorbereitungen für die Superbike-WM 2021. Aushängeschild Tom Sykes will die neue M1000RR endlich fahren.