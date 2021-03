Garrett Gerloff: «Wieder mit der Yamaha R1 vereinen»

GRT Yamaha-Fahrer Garrett Gerloff startete den Superbike-WM-Test in Misano mit einem Missgeschick, doch im Laufe des Tages fand der US-Amerikaner zurück zu seinem gewohnten Speed.

Platz 5 und zweitbeste Yamaha am Montag beim ersten Superbike-WM-Testtag auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico, Garrett Gerloff war zufrieden mit dem ersten Tag nach der langen Winterpause. Auf Yamaha-Kollege Toprak Razgatlioglu, der am Montag mit 1:34,265 min die Bestzeit auf der Piste in der Nähe von San Marino drehte, verlor der 25-Jährige eine Sekunde.

«Endlich zurück an der Rennstrecke und nach so vielen Monaten zurück in Europa», strahlte der Überraschungsmann der letzten Saison. «Der erste Tag war eine Art Lerntag, denn ich war noch nie in Misano, aber ich habe mich gleich in die Strecke verliebt. Die Strecke ist sehr flüssig und bietet großartige Haftung, es war sehr positiv und ich bin sehr aufgeregt, am Dienstag erneut auf dem Motorrad zu sitzen, um mich noch besser an die Piste anzupassen.»

Auf Kohta Nozane, der in dieser Saison an Gerloffs Seite bei GRT unterwegs ist, sicherte sich der Texaner 1,3 Sekunden Vorsprung, doch nicht alles lief nach Plan des Yamaha-Fahrers. «Am Morgen hatte ich einen kleinen Sturz, was etwas frustrierend war. Es war mein Fehler, denn ich habe die niedrigen Temperaturen falsch eingeschätzt, nach einigen Rechtskurven kam ich zur ersten Linkskurve und konnte den Sturz nicht vermeiden», erklärte Gerloff und betonte anschließend: «Ein Fehler, der uns viel Zeit kostete, doch anschließend konnten wir einige Punkte des Testplans abarbeiten.»

«Am Dienstag hoffen wir, mehr Zeit auf der Strecke zu verbringen und ich möchte mich mehr auf mich selbst konzentrieren, um zurück in den Rhythmus zu finden. Ich muss mich wieder mit meiner Yamaha R1 vereinen», sagte der US-Amerikaner nach dem ersten Tag, den er positiv zusammenfasste. «Insgesamt war es kein schlechter Start.»

Misano-Test, 15. März 2021:



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162



Supersport:

1. Philipp Öttl (D), Kawasaki, 1:38,08 min

2. Steven Odendaal (ZA), Yamaha, 1:38,49

3. Randy Krummenacher (CH), Yamaha, 1:38,78

4. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:39,05