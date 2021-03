Bremst MotoGP-Vergangenheit Tito Rabat (31) aus?

Der zweitägige Superbike-Test in Misano vor einer Woche verlief nicht zur Zufriedenheit von Tito Rabat und seinem Team Barni Ducati. Um erfolgreich zu sein, muss der Spanier weiter an sich arbeiten.

Mit dem Wechsel in die Superbike-WM 2021 betritt Tito Rabat ein neues Terrain. Zuvor war der Spanier fünf Jahre in der MotoGP unterwegs – zwei Jahre mit Honda, drei Jahre mit Ducati. In der seriennahen Weltmeisterschaft pilotiert Rabat im Barni-Team die Ducati Panigale V4R, die mit den Werksmotorrädern nahezu identisch ist.

Obwohl Rabat im Winter mit einer V4S so viel trainiert wie kein anderer Pilot, hat er die Umstellung auf das Superbike noch nicht geschafft.



«Wir wissen, dass es viel Arbeit sein wird. Verglichen mit der MotoGP muss Tito ein Bike fahren, das näher an einem Serienmotorrad liegt. Viele Dinge sind anders, zum Beispiel die Bremsen und auch die Leistung. Deshalb arbeiten wir daran, dass er sich wohler fühlt», sagte Barni-Boss Marco Barnabo bei WorldSBK. «Er kritisiert, dass die V4R schlechter bremst und auch über das Verhalten in Kurven. Wir brauchen Zeit, um ihn daran anzupassen.»

Beim Misano-Test verwendete der 31-Jährige nur den SC0-Rennreifen und klagte über Chattering. Weil das Problem durch den Mehr-Grip eines SCX- oder Qualifyer-Reifens nur verstärkt würde, kamen diese nicht zum Einsatz. Dies relativiert seinen enormen Rückstand von 1,5 sec auf die Testbestzeit von Rinaldi (1:33,688 min).



Bis zum Saisonstart sind es noch einige Wochen, die Barni nutzen will. Eine gute Saison ist nach wie vor möglich.



«2020 war nicht unsere beste Saison, aber das ist abgehakt und wir schauen nach vorne», sagte Barnabo. «Wir haben uns keine Ziele gesetzt. aber wir versuchen, die bestmögliche Arbeit zu machen. Mit Sicherheit wäre es ein Traum, ein Rennen zu gewinnen. Wir arbeiten daran und es wäre ein großartiges Ergebnis.»