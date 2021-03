Überraschung: Alstare zurück in der Superbike-WM 15.03.2021 - 21:22 Von Johannes Orasche

Superbike-WM © Alstare Das neue Logo ist in Arbeit

Die einstige Multi-Kulti-Truppe von Alstare mit Prinzipal Francis Batta kündigte die überraschende Rückkehr in die Superbike-WM an – in Form einer Fusion.