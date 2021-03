Alvaro Bautista: Wichtiger Input für HRC-Ingenieure

Der Vorbereitung auf die Präsentation des HRC-Teams für die Superbike-WM 2021 ließ Honda einen zweitägigen Test auf dem Circuit de Jerez mit Alvaro Bautista und Leon Haslam folgen.

Am 30. März wird Honda sein Werksteam für die Superbike-WM 2021 digital vorstellen. Die dafür nötigen Aufnahmen und Interviews wurden diese Woche Mittwoch und Donnerstag in Jerez produziert. Am Freitag und Samstag durften Alvaro Bautista und Leon Haslam auf die Strecke, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Verbesserung der CBR1000RR-R zu arbeiten.

Die im Januar angesetzten Testfahrten waren von schlechtem Wetter geprägt, dieses Mal hatte das Team HRC perfekte Bedingungen und spricht von einem «sehr produktiven Test».



Während sich Bautista entschied beide Tage voll zu nützen, fuhr Haslam am Samstag nur einen halben Tag und sparte sich den anderen halben lieber für die kommenden Wochen auf. Die Testtage sind auf zehn pro Fahrer zwischen dem letztjährigen und dem diesjährigen Saisonende limitiert, die Weltmeisterschaft 2021 beginnt Ende Mai im MotorLand Aragon.

«Diese eineinhalb Tage waren sehr wichtig», urteilte Haslam. «Wir hatten eine lange Liste mit Dingen zu versuchen und konnten fast alles davon abarbeiten. Wir haben mehr Konstanz gefunden, ich habe jetzt mehr Vertrauen.»

Bautista ergänzte: «Wir haben an der Grundabstimmung im Allgemeinen und an den Bremsen sowie der Elektronik im Speziellen gearbeitet. Wir haben viele wertvolle Daten gesammelt, welche die Ingenieure in Japan brauchen, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Jetzt haben wir eindeutige Vorstellungen davon, worauf wir dieses Jahr unser Hauptaugenmerk legen müssen.»

Neben den beiden Honda-Assen testete nach seiner Verletzungspause auch erstmals wieder Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes. Auf die versammelte Konkurrenz trifft Honda erstmals am 31. März und 1. April bei den Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona. «Dann werden wir genauer wissen, wo wir stehen und wie unser Motorrad funktioniert», so Haslam.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 9. März:

21.–23. Mai: Aragón/Spanien

11.–13. Juni: Misano/Italien

02.–04. Juli: Donington Park/Großbritannien*

23.–25. Juli: Assen/Niederlande

20.–22. August: Navarra/Spanien**

03.–05. September: Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September: Barcelona/Spanien

24.–26. September: Jerez/Spanien

01.–03. Oktober: Portimão/Portugal

15.–17. Oktober: San Juan/Argentinien**

12.–14. November: Lombok/Indonesien**

Termin offen: Phillip Island/Australien**

Termin offen: Estoril/Portugal



* ohne Supersport-Klassen

** ohne Supersport 300