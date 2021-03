Superbike-Test in Barcelona: Wer da ist und wer fehlt

Ab Montag steht der Circuit de Barcelona-Catalunya für vier Tage ganz im Zeichen der seriennahen Weltmeisterschaft. Wer beim ersten großen Kräftemessen für die Superbike-WM 2021 dabei ist.

Der Barcelona-Test ist von Promoter Dorna organisiert, einen größer angelegten Test gab es zur Vorbereitung auf die neue Saison bisher noch nicht. Weil insgesamt 86 Fahrer der seriennahen Weltmeisterschaft ihre Teilnahme angekündigt haben, wird der Test von Montag bis Donnerstag kommender Woche durchgeführt.

Den Anfang machen am 29./30. März die Piloten der beiden Supersport-Serien. In der 600er-Kategorie sind die Titelaspiranten von Yamaha Jules Cluzel (GMT94), Randy Krummacher (EAB), Dominique Aegerter (Ten Kate) und Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros) mit von der Partie, seitens Kawasaki fehlt jedoch das Puccetti-Team mit Philipp Öttl. Erstmals dabei ist MV Agusta mit dem Finnen Nikki Tuuli, der nach zwei Jahren im GP-Paddock wieder in die Supersport-WM zurückkehrt.



Die meisten Teilnehmer am Barcelona-Test sind in der Nachwuchsserie zu finden, die in diesem Jahr ohne deutschsprachige Piloten über die Bühne gehen wird. Dafür ist das sächsische Team Freudenberg mit der einzigen KTM und dem Niederländer Victor Steeman nach Spanien gereist.

Der 31. März und 1. April gehört dann den Piloten der Superbike-WM, die fast vollzählig antreten. Neben den Top-Piloten der Werksteam von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sind mit einer Ausnahme auch alle Kundenteams dabei.



Wie von SPEEDWEEK.com bereits berichtet wird das japanisch-tschechische Team MIE Honda mit Leandro Mercado testen. Pedercini Kawasaki ist nur mit Samuele Cavalieri nach Barcelona gereist, der Belgier Loris Cresson verzichtet. Hintergrund ist, dass die neue ZX10-RR für Kundenteams noch nicht zur Verfügung. Selbiges gilt auch für Puccetti Kawasaki, das seinen Piloten Lucas Mahias nicht angemeldet hat.

Alle Teilnehmer am Barcelona-Test vom 29. März – 1. April