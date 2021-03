Michael vd Mark (BMW): «Perfekt, keine Probleme»

Michael van der Mark und die neue BMW M1000RR in Jerez

Nach drei Testtagen in Jerez zog BMW-Pilot Michael van der Mark ein positives Fazit. Von der neuen M1000RR ist der schnelle Niederländer begeistert.

Während andere Teams ihre Wintertests im Januar und Februar wegen schlechtem Wetter teilweise absagten oder zumindest verkürzten, konnte BMW seinen ursprünglich für zwei Tage geplanten Test in Jerez um einen dritten Tag verlängern. Bei hervorragenden Bedingungen konnten die vier BMW-Piloten erstmals die neue M1000RR testen.

Bislang kamen bei Tests in Estoril und Miramas nur Hybride aus altem und neuem Bike zum Einsatz, das war Mitte Oktober und Anfang Dezember letztes Jahr. Werkspilot Michael van der Mark war wie sein Teamkollegen Tom Sykes von der neuen M1000RR begeistert. Zuvor fuhr der 28-Jährige vier Jahre im Pata Yamaha-Werksteam.



«Das waren drei perfekte Testtage», lobte van der Mark. «Es war gut, sich an das neue Bike zu gewöhnen und mit dem Team zusammenzukommen. Wir hatten viel der M1000RR zu erledigen. Es gab kein einziges Problem und so konnten wir unser Testprogramm durchziehen. Ich bin sehr zufrieden, wie der Test gelaufen ist und auch mit den Fortschritten. Auf der BMW fühle ich mich richtig gut.»

Wegen des späten Saisonbeginns ließ sich BMW viel Zeit mit Tests auf der Rennstrecke. In der Werkstatt wurde dafür gute Vorarbeit geleistet.



«Ich denke das war ein perfekter Test, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und das mit einem neuen Motorrad, das ist ein gutes Zeichen», meint der Supersport-Weltmeister von 2014. «Wir haben jeden Tag Fortschritte erzielt und wurden immer schneller.»

Inwiefern die Eindrücke des Niederländers und seiner Markenkollegen stimmen, werden wir am 31. März und 1. April auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona erfahren. Dann testet BMW zusammen mit den meisten Teams der Superbike-WM 2021, wenn es zum ersten Kräftemessen der M1000RR mit der Konkurrenz kommt.