Superbike-Test in Jerez: Viel Arbeit für Honda-Stars

Lange mussten die Álvaro Bautista und Leon Haslam warten, bis sie mit ihren CBR1000RR-R auf die Rennstrecke zurückkehren können. Beim zweitägigen Test in Jerez wartet viel Arbeit auf die Honda-Piloten.

Am Freitag und Samstag testet das Honda-Werksteam mit seinen Piloten Álvaro Bautista und Leon Haslam in Jerez hinter verschlossenen Türen. Zuvor war man in diesem Jahr nur Ende Januar für zwei Tage nach Jerez gereist, doch wegen Regen konnte nur ein halber Tag genutzt werden.

Im Januar hatte auch Leon Camier seinen ersten Auftritt als HRC-Teammanager. Der Engländer hofft, dass das Wetter nun einen regulären Test zulässt.



«Das Wetter ist absolut fantastisch – und es ist vorhergesagt, dass es auch für die nächsten zwei Tage wirklich gut sein wird. Für uns ist dies ein wirklich wichtiger Test», sagte Camier bei WorldSBK. «Beim Test zu Jahresbeginn war das Wetter nicht großartig. Deshalb freuen wir uns darauf, die nächsten zwei Tage optimal zu nutzen.»

Im Januar wurden von Bautista und Haslam einige neue Teile der Honda Racing Corporation getestet. Diese Arbeit wird fortgesetzt.



«Wir haben viele Bereiche, an denen wir mit der Fireblade arbeiten müssen», sagte der ehemalige Rennfahrer weiter. «Wir haben viele verschiedene Upgrades und andere Dinge. Hoffentlich können wir unter diesen Bedingungen die Strecke gut nutzen. Die Fahrer freuen sich sehr darauf, wieder auf die Strecke zu kommen.»

Außer den Honda-Piloten wird nur Alex Lowes anwesend sein. Lowes hatte die letzten Kawasaki-Tests wegen einer Schulterverletzung verpasst.