Gigi Dall’Igna verspricht: «Ducati konkurrenzfähig»

Auf dem Misano World Circuit wurde am Dienstag das Ducati-Werksteam mit Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi präsentiert. Rennchef Luigi Dall’Igna verspricht viel Erfolg für die Roten in der Superbike-WM 2021.

Mit Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi hat das Aruba.it-Ducati-Werksteam 2021 eine bärenstarke Fahrerpaarung. Beide Fahrer sind noch jung, weisen aber schon viel Erfahrung und Titelgewinne auf. Auch technisch hat Ducati einiges zu bieten. Die Panigale V4R gilt als stärkstes Bike der Superbike-WM. Auch wenn die Konkurrenz nicht schläft und ebenfalls sehr leistungsstarke Maschinen an die Strecke bringt, sind alle Voraussetzungen für die Saison gegeben.



Ducati-Boss Claudio Domenicali betonte bei der Vorstellung des Teams in Italien die Wichtigkeit der Partner sowie die hoch bewertete Qualität der beiden Piloten. «Ducati nimmt seit der Entstehung der Superbike-WM 1988 an dieser Serie teil und die Aufregung ist zu Saisonbeginn immer sehr groß. Die Straßenversion der Panigale V4R gehört definitiv zu den Bikes, die ziemlich nahe an einem wirklichen Rennmotorrad dran sind, und der Fakt, dass solch ein Hochleistungsprodukt für alle Enthusiasten verfügbar ist, macht uns sehr stolz», strahlte der Italiener.

«Wir bilden eine starke Einheit mit Aruba.it, unserem langjährigen Partner. Es ist eine sehr wichtige technologische Zusammenarbeit, die auf der Strecke beginnt und in gemeinsame digitale und IT-Prozesse mündet», lobte er die Zusammenarbeit und betonte abschließend: «Mit dem Talent unserer Fahrer Scott Redding und Michael Rinaldi, die großartige Botschafter unserer Marke sind, schauen wir gemeinsam und optimistisch auf den Saisonstart 2021.»

Ducati-Rennchef Gigi Dall‘Igna gilt als Genie in der Rennsport-Szene. Der 54-Jährige brachte schon Aprilia zum Titelgewinn in der Superbike-WM, mittlerweile kämpft er mit Ducati in der MotoGP- und Superbike-WM um den Titel. «Die Saison 2020 war sehr spannend und beide Piloten um die Top-Positionen kämpfen zu sehen, war eine große Genugtuung und es machte Ducati Corse sehr stolz», erklärte er am Dienstag.

«Mit Scott und Michael in diesem Jahr werden wir sicherlich sehr konkurrenzfähig sein und ich bin davon überzeugt, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und die Performance des Motorrads steigern werden», berichtete Dall’Igna selbstbewusst und fügte hinzu: «Ich bitte das Team darum, wie immer alles zu geben und ich glaube, dass wir gemeinsam außergewöhnliche Ergebnisse erzielen können.»