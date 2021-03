Ducati-Teamchef Cecconi: «Eine große Befriedigung»

Ducati greift 2021 nach dem Titel in der Superbike-WM

Rinaldi, Cecconi und Redding bei der Teamvorstellung am Dienstag

Aruba.it-Boss und Ducati-Teamchef Stefano Cecconi ist begeistert von seinem Aufgebot für die Superbike-WM-Saison 2021. Mit Michael Ruben Rinaldi und Scott Redding peilt er mit seinem Team den WM-Titel an.

Gelingt es Ducati 2021 Jonathan Rea und Kawasaki vom Superbike-WM-Thron zu stoßen? Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind gegeben, mit Michael Ruben Rinaldi hat Scott Redding einen neuen, schnellen und jungen Teamkollegen an seine Seite bekommen. Stefano Cecconi, Teamchef der Aruba.it-Mannschaft, sieht sich auf dem Weg zu seinem lang ersehnten Ziel bestens vorbereitet.

«Seit 2015 repräsentieren wir das offizielle Ducati-Werksteam in der Superbike-WM und unsere Ergebnisse sind ständig besser geworden», betonte der erfolgreiche Geschäftsmann im Rahmen der Teamvorstellung am Dienstag und erklärte: «Der Höhepunkt war der zweite und dritte Platz von Scott und Chaz im vergangenen Jahr. Unser Ziel ist es, den letzten Schritt zu machen, um das Soll zu erreichen, welches wir uns seit Beginn dieses Abenteuers gesetzt haben.»

Cecconi, der 2015 das Ducati-Werksteam mit seiner Firma Aruba übernahm, hofft, dass die kommende Saison nach seinen Vorstellungen verläuft. «Nach dem überraschenden Debüt von Scott Redding im letzten Jahr erwarten wir von ihm, dass er 2021 das volle Potenzial bringt», erklärte der Italiener. «Auf der anderen Seite steht Rinaldi, der eine lange Reise hinter sich hat, inklusive des Titelgewinns in der Superstock 1000-Klasse. Es ist eine große Befriedigung für uns, ihn im Werksteam zu sehen, und in Anbetracht der sehr überzeugenden letzten Saison, die er mit einem Privatteam absolvierte, hoffen wir auf ein noch besseres Jahr mit ihm.»

«Ich wünsche dem Team und den Fahrern viel Erfolg für die Saison, die auf Grund der aktuellen Situation logistisch nicht sehr einfach wird. Letztlich gehen meine Gedanken an all die Fans raus, die zu Beginn der Saison wahrscheinlich noch nicht an der Strecke sein können, wir vermissen sie wirklich sehr», sagte Cecconi und fügte abschließend hinzu: «Wir sind uns sicher, dass sie uns von zu Hause zusehen und uns wie immer die unglaubliche Unterstützung geben werden, die uns antreibt.»