SBK-Test Barcelona, 13 Uhr: Yamaha vor Kawasaki & BMW 01.04.2021 - 13:05 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © GeeBee Images Garrett Gerloff

Garrett Gerloff aus dem Yamaha-Satelliten-Team verblüfft auch am zweiten Tag der Superbike-Tests in Barcelona mit hervorragenden Leistungen und war bis 13 Uhr Schnellster. Jonas Folger (BMW) hält sich in den Top-10.