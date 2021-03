Garrett Gerloff (Yamaha/3.): «Ich liebe dieses Team»

Yamaha-Pilot Garrett Gerloff fuhr am ersten Tag der Superbike-WM-Testfahrten in Barcelona auf den dritten Platz. Der GRT-Fahrer ließ die beiden Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli weit hinter sich.

Mit einer Rundenzeit von 1:40,910 Minuten setzte der US-Amerikaner Garret Gerloff am Mittwoch ein Ausrufezeichen beim Test der Superbike-WM. Erstmals in diesem Jahr ist der größte Teil des Fahrerfeldes anwesend, auf dem Circuit Barcelona-Catalunya testen am Mittwoch und Donnerstag 20 Fahrer. Der Yamaha-Fahrer vom Giansanti Racing Team verpasste die Bestzeit von Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) am Ende gerade mal um 0,117 Sekunden.

«Nur 0,1 Sekunden hinter der Spitze, das macht mich super glücklich», strahlte Gerloff im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Seit dem letzten Test in Misano ist das Motorrad unglaublich gut. Ich liebe dieses Team, GRT ist so fantastisch, die Jungs haben so viel Leidenschaft und das fühle ich, es motiviert mich so sehr.»

Der 25-Jährige fuhr bei perfekten Wetterbedingungen 82 Runden auf der 4,657 km langen Strecke nördlich von Barcelona, in Sektor 4 erzielte er mit seiner Yamaha R1 sogar die Bestzeit. Erstaunlich ist, dass Gerloff 0,4 Sekunden schneller als Toprak Razgatlioglu aus dem Werksteam war, haben beide das gleiche Material zur Verfügung?



«Das Bike unterscheidet sich von der aktuellen Version des Werksteams, aber ich kann nicht genau sagen was der Unterschied ist. Zum nächsten Test bekommen wir das 2021er-Motorrad von Yamaha», bestätigte er am Mittwoch und fügte an: «Ich fühle mich einfach gut und ich mag die Strecke sehr. Durch die Veränderung der Kurve 10, hat sich der Fluss der Piste deutlich verbessert, es macht sehr viel Spaß.»

In der Superbike-WM darf nur ein Bike pro Fahrer verwendet werden, zumindest bei den Rennen. Für den Test in dieser Woche hat Yamaha allerdings zwei Bikes dabei, die Box des Werksteams und von GRT war erstaunlich üppig, das Ziel der Japaner scheint klar zu sein.

«Die Box sieht super aus, alle Jungs bei Yamaha haben solch eine Passion für das ganze Projekt. Die zwei Motorräder sind perfekt, aber leider können wir sie nur beim Test nutzen», lachte der Texaner.

Ergebnisse SBK-Test Barcelona, 31. März:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,793 min

2. Leon Haslam, Honda, 1:40,900

3. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:40,910

4. Scott Redding, Ducati, 1:40,962

5. Tom Sykes, BMW, 1:41,265

6. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,334

7. Jonas Folger, BMW, 1:41,598

8. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

9. Chaz Davies, Ducati, 1:41,775

10. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:41,926

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:41,950

12. Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,966

13. Michael van der Mark, BMW, 1:42,046

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,677

15. Kohta Nozane, Yamaha, 1:42,758

16. Tito Rabat, Ducati, 1:42,819

17. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:42,923

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,400

19. Leandro Mercado, Honda, 1:44,957

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:45,434