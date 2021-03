Überraschung: Sandro Cortese wird Yamaha-Botschafter

Der zweifache Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese wird 2021 keine Rennen fahren, trotzdem schloss er sich mit Yamaha zusammen, für die er künftig als Markenbotschafter im Bereich Rennsport fungieren wird.

Nach seiner schweren Rückenverletzung befindet sich Sandro Cortese weiterhin auf dem Weg der Besserung. Der Schwabe, der im August beim Meeting der Superbike-WM in Portimao mit seiner Kawasaki vom Pedercini-Team schwer stürzte, hatte zuletzt betont, dass er nur vollständig genesen und bei einem reizvollen Angebot in die Superbike-WM zurückkehren möchte. Am Mittwoch wurde verkündet, dass Cortese in Zukunft für Yamaha als Markenbotschafter unterwegs sein wird.



Mit dem japanischen Hersteller aus Iwata gelang dem ehemaligen Moto3-Weltmeister der Supersport-WM-Titel 2018, als er mit dem Team Kallio aus Finnland auf einer Yamaha R6 triumphierte. Nach dem Aufstieg in der Superbike-Weltmeisterschaft, wo er für Giansanti Racing ebenfalls auf einer Yamaha an den Start ging, endete die Zusammenarbeit mit der Marke Ende 2019.

In Zukunft wird der 31-Jährige neben seiner neuen Aufgabe als Markenbotschafter für den Nachwuchsbereich von Yamaha tätig sein. Cortese wird 2021 als Riding Coach für die Jungs und Mädchen im «R3 bLU cRU Cup DE | NL» tätig sein und bei Track Days von Yamaha vor Ort sein. Unter anderem wird die Nachwuchsserie im Rahmen der IDM am Lausitzring, in Schleiz, Assen und am Hockenheimring ausgetragen.

«Ich freue mich sehr, auch in Zukunft weiterhin Teil der Yamaha-Familie sein zu dürfen», freute sich Cortese. «2018 durfte ich mit Yamaha meinen größten Erfolg feiern. Die Marke ist etwas besonders und es ist ein tolles Gefühl, sie in Deutschland vertreten zu dürfen. Ich freue mich sehr auf gemeinsame Veranstaltungen und vor allem auf die Zusammenarbeit mit den Nachwuchspiloten des R3-Cups!»

Auch Marcel Driessen, Country Manager von Yamaha Motor Deutschland, freute sich über die Verpflichtung des Deutschen. «Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Sandro einen tollen Mann aus den Reihen der Yamaha-Fahrer als Markenbotschafter gewinnen konnten», erklärte er. «Sandro ist ein sympathischer, bescheidener und ehrgeiziger junger Mann, der perfekt zu den Werten von Yamaha passt. Er hat Großes für den deutschen Motorradrennsport geleistet. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Auch für den R3-Cup ist Sandro eine absolute Bereicherung. Die jungen Fahrer werden einiges von ihm lernen können und spürbar von seiner Erfahrung profitieren.»