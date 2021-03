Barcelona: Kawasaki vor Honda, Jonas Folger auf P7

Jonas Folger überzeugte am ersten Testtag in Barcelona

Der erste Tag der Superbike-WM-Testfahrten auf dem Circuit Barcelona-Catalunya endete am Mittwoch mit Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze. Jonas Folger landete mit der BMW M 1000 RR auf dem siebten Platz.

Scott Redding stand am Mittag beim ersten Testtag der Superbike-WM am Mittwoch in Catalunya auf dem ersten Rang. Der Ducati-Star fuhr mit einer Zeit von 1:41,198 min die erste Bestmarke auf dem 4,657 km langen Kurs nördlich von Barcelona. Jonas Folger (BMW) war anfangs schnell dabei, musste allerdings einen Sturz im ersten Sektor verkraften.



Am Nachmittag setzte Yamaha-Pilot Garrett Gerloff ein Ausrufezeichen nach dem anderen. Der US-Amerikaner schaffte nach vier Stunden den Sprung von Platz 7 auf Position 2, knapp hinter Redding. Eine Stunde vor dem Ende der Session setzte er seine Yamaha an die Spitze. Mit einer Zeit von 1:40,910 min war er deutlich schneller als seine Konkurrenten und hielt sich bis zur letzten halben Stunde vorne.

Auch BMW-Werksfahrer Tom Sykes verbesserte sich im Laufe des Nachmittags. Der Engländer lag zwischenzeitlich auf Rang 3, seine persönliche Bestzeit fuhr er mit 1:41,265 min acht Minuten vor Schluss, letztendlich belegte er Platz 5. Leon Haslam positionierte seine Honda Fireblade unterdessen auf den zweiten Rang, nur 0,10 Sekunden vor Gerloff.



Superbike-Weltmeister Jonathan Rea setzte 25 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge alles auf eine Karte. Der Nordire fuhr mit seiner Kawasaki ZX-10RR eine neue Bestzeit, die bis zum Ende Bestand haben sollte. Mit 1:40,793 Minuten lag er 0,107 Sekunden vor Leon Haslam, der den Tag auf dem zweiten Platz beendete. GRT-Yamaha-Fahrer Gerloff blieb Dritter.

Superbike-Vizeweltmeister Scott Redding fuhr die viertbeste Zeit, zwei Zehntelsekunden vor Sykes und Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu. Aus deutscher Sicht glänzte Jonas Folger bei seiner finalen Zeitenjagd zwei Minuten vor dem Ende. Der Bayer fuhr mit seiner brandneuen BMW M 1000 RR vom Team Bonovo MGM auf den siebten Platz. Letztendlich fehlten dem 27-Jährigen nur 0,805 Sekunden auf Johnny Rea an der Spitze.

Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Chaz Davies (Ducati) und Superbike-Rookie Andrea Locatelli (Yamaha) komplettierten die Top-10.



Enttäuschend verlief der Testtag für den ehemaligen MotoGP-Piloten Tito Rabat. Der Spanier vom Barni Racing Team erreichte mit seiner Ducati Panigale V4R nur den 16. Platz. Der Moto2-Weltmeister von 2015 verlor mehr als zwei Sekunden auf die Bestzeit von Johnny Rea.

Ergebnisse SBK-Test Barcelona, 31. März:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,793 min

2. Leon Haslam, Honda, 1:40,900

3. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:40,910

4. Scott Redding, Ducati, 1:40,962

5. Tom Sykes, BMW, 1:41,265

6. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,334

7. Jonas Folger, BMW, 1:41,598

8. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

9. Chaz Davies, Ducati, 1:41,775

10. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:41,926

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:41,950

12. Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,966

13. Michael van der Mark, BMW, 1:42,046

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,677

15. Kohta Nozane, Yamaha, 1:42,758

16. Tito Rabat, Ducati, 1:42,819

17. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:42,923

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,400

19. Leandro Mercado, Honda, 1:44,957

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:45,434