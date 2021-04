Alvaro Bautista packte zusammen: Schmerzen zu stark

Nach einem Motocross-Unfall ist Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista gesundheitlich nicht auf der Höhe. Am zweiten Superbike-Testtag in Barcelona drehte er nur sechs Runden.

«Ich habe dem Team vorab nichts gesagt, aber ich hatte letzte Woche einen kleinen Unfall beim Motocross, so wie es halt häufig passiert», erzählte Alvaro Bautista am Mittwochabend im Fahrerlager des Catalunya-Circuits. «Ich wollte es auf dem Motorrad probieren. Ich bekam bei dem Unfall einen heftigen Schlag auf die Brust und musste feststellen, dass es immer noch sehr schmerzhaft ist. Also versuchte ich alles abzuarbeiten, was auf unserer Liste stand. Das habe ich geschafft, dann aber aufgehört, weil ich mich nicht sonderlich gut fühlte.»

Bautista fuhr am Mittwoch 63 Runden, Fleißigster war Andrea Locatelli (Pata Yamaha) mit 93. Der Spanier landete mit 1,157 sec Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 11, HRC-Teamkollege Leon Haslam wurde starker Zweiter.



«Wir haben einige neue Teile, zum Beispiel Updates für den Motor und die Elektronik», zählte der Spanier auf. «Die Elektronik arbeitet jetzt ausgewogener und in allen Kurven gleich. Wir haben auch neue Teile für das Fahrwerk, die Sitzposition und Balance. HRC hat im Winter wirklich intensiv gearbeitet.»

Bautista hatte darauf gehofft, dass sich sein Körper am Donnerstag besser anfühlt. Doch das Gegenteil ist der Fall: Nach sechs Runden packte er zusammen und fuhr mit dem Auto nach Hause.

Zeiten SBK-Test Barcelona, Mittwoch, 31. März:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,793 min

2. Leon Haslam, Honda, 1:40,900

3. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:40,910

4. Scott Redding, Ducati, 1:40,962

5. Tom Sykes, BMW, 1:41,265

6. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,334

7. Jonas Folger, BMW, 1:41,598

8. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

9. Chaz Davies, Ducati, 1:41,775

10. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:41,926

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:41,950

12. Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,966

13. Michael van der Mark, BMW, 1:42,046

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,677

15. Kohta Nozane, Yamaha, 1:42,758

16. Tito Rabat, Ducati, 1:42,819

17. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:42,923

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,400

19. Leandro Mercado, Honda, 1:44,957

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:45,434