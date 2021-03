Barni hört auf Fans: So sieht die Rabat-Ducati aus

Wenn Tito Rabat beim Barcelona-Test auf die Rennstrecke fährt, wird seine Ducati Panigale V4R in den Farben für die Superbike-WM 2021 lackiert sein. Sein Barni-Team zeigte das Design am Dienstagabend.

Das Barni Team stand Ducati schon immer sehr nahe, die Kundenmaschine war den Werksmotorrädern auch optisch oftmals sehr ähnlich, das typische rot dominierte. In der Superbike-WM 2021 wird sich die V4R des italienischen Teams jedoch ein wenig abheben.

Einige Flächen der Ducati von Tito Rabat wurden kontrastreich in schwarz gehalten, inspiriert vom komplett schwarzen Design bei den Wintertests. «Viele haben uns geschrieben, dass die schwarze Lackierung während der Tests sehr gut aussieht. Also haben wir beschlossen, während der gesamten Saison mehr schwarz zu zeigen», erklärte Teamchef Marco Barnabo.



Auf der Rennstrecke wird das Outfit beim Barcelona-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche debütieren.

Technisch ist die Barni Ducati den Werksmotorrädern sehr ähnlich und verfügt über ein identisches Fahrwerk von Öhlins. Dennoch verlief der letzte Test in Misano für Rabat nicht sehr erfreulich. Das Chattering, was den Spanier bremste, wird in den kommenden zwei im Fokus der Arbeit stehen.