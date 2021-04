BMW M1000RR: Die meiste Vorarbeit ist erledigt

BMW ist mit seinem Werks- und zwei Satelliten-Teams in der Superbike-WM 2021 stark vertreten. Motorsport Direktor Marc Bongers erklärte, was für den Barcelona-Test im Aufgabenkatalog stand.

Am Mittwoch und Donnerstag haben die Superbike-Teams auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona jeweils von 10 bis 18 Uhr Zeit, um sich intensiv auf die Saison 2021 vorzubereiten. Bis auf Eugene Laverty (RC Squadra Corse BMW), Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki), Loris Cresson (Pedercini Kawasaki) und ein möglicher zweiter MIE-Honda-Pilot sind alle dabei.



Für BMW ist neben dem Werksteam mit Tom Sykes und Michael van der Mark auch das deutsche Satelliten-Team Bonovo MGM mit Jonas Folger am Start.



SPEEDWEEK.com setzte sich mit BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers zusammen und sprach über den Aufgabenkatalog.

Marc, auf welchem technischen Level sind die Motorräder, die ihr in Barcelona einsetzt? Kommt bis zum Saisonstart noch viel Neues?

Das ist ziemlich der Stand, was Ende Mai in Aragon stehen wird. Die neuen Teile haben wir alle zum Jerez-Test gebracht, aber natürlich gibt es noch Feinheiten und wir müssen noch an der Abstimmung arbeiten.



Jerez haben wir hauptsächlich für die Aussortierung von Neuteilen genutzt. Ohne viel am Set-up zu arbeiten, sonst wird man nie fertig.



Der Motor ist zu 90 Prozent auf aktuellem Stand.

Konntet ihr mit dem neuen Motor und der neuen Verkleidung euren Topspeed-Nachteil wettmachen?

Wir haben eine andere Getriebeabstufung und in Sachen Motorleistung eindeutig zugelegt. Aerodynamisch können wir, abgehen von den Winglets, die für Topspeed nicht unbedingt ein Vorteil sind, nicht viel machen. Wir haben Nuancen geändert. Ob wir die Lücke zugemacht haben, wird sich zeigen.



Deshalb war es für uns so wichtig, dass wir in Jerez alleine waren und Teile aussortieren konnten. In Barcelona messen wir uns zum ersten Mal mit der Konkurrenz. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Teil der Lücke schließen konnten, die Mitbewerber haben über den Winter aber auch nicht geschlafen.

Da bis auf Yamaha alle mit Winglets fahren, läuft alles auf die Spitzenleistung hinaus?

Man kann Nuancen an der Verkleidung, dem Fahrer und der Sitzposition ändern. Die Leistung und die für ein Jahr festgelegte Getriebeabstufung spielen eine Rolle.

2019 und 2020 hast du von Sykes, Reiterberger und Laverty Aussagen über das Motorrad bekommen. Wenn du diese Meinungen mit dem vergleichst, was van der Mark und Folger dir jetzt sagen: Was ist das Fazit?

Jonas Folgers Aussagen sind sehr ähnlich, wie die von Eugene Laverty. Er hat einen sehr runden Fahrstil und verlässt sich sehr stark auf die Elektronik. Sie sind beide sehr feinfühlige Fahrer, Michael van der Mark braucht noch etwas Zeit, um sich an das Motorrad zu gewöhnen. Aber auch mit ihm sind wir auf der Basis von Eugene gestartet, weil Tom Sykes einen sehr eigenen Stil hat.



Wenn wir beim Set-up von Elektronik und Fahrwerk auf der Basis von Eugene arbeiten, dann sind die Beurteilungen der Neuteile dennoch identisch zwischen Tom, Jonas und Michael.