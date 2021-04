Jetzt weiß BMW, wie gut die M1000RR wirklich ist

Der zweitägige Superbike-Test in Barcelona läuft noch bis 18 Uhr, doch die BMW-Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark ziehen schon jetzt ein positives Fazit. Aber es gibt noch Baustellen.

Erst vor einer Woche absolvierte BMW in Jerez den ersten Test mit der neuen M1000RR, das Echo der Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark sowie von Bonovo-Pilot Jonas Folger waren ermutigend. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche stellte sich BMW erstmals der vollen Konkurrenz in der Superbike-WM 2021.



Kurz vor 17 Uhr, eine Stunde vor Testende, liegt Sykes als bester BMW-Pilot mit 0,2 sec Rückstand auf Rang 3. Es wird erwartet, dass kurz vor dem Ende, wenn die Temperaturen kühler sind und schnellere Rundenzeiten ermöglichen, die meisten Teilnehmer noch einmal auf Zeitenjagd gehen.

Für den Engländer ist seine Endplatzierung nebensächlich. Sein Fazit über den Test und die M1000RR steht fest.



«Wir konnten den Test sehr gut nutzen. Wir konnten eine Menge mehr über die neue M1000RR lernen und haben sehr viele Informationen gesammelt», hielt der Engländer fest. «In Sachen Motorperformance und in einigen anderen Bereichen des Bikes haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Aber ich würde gern noch an der Traktion vom Chassis her arbeiten. Hier schauen wir uns bereits ein paar verschiedene Optionen an.»

Der Vergleich mit der Konkurrenz von Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha war für die Einschätzung wichtig.



«Das Bike ist noch ganz neu, und hier, wo wir gegen unsere Mitbewerber angetreten sind, konnten wir sehen, wo genau wir uns noch verbessern müssen. Deshalb war es ein äußerst nützlicher Test», meinte Sykes. «Ich freue mich, dass wir all die Informationen sammeln konnten, auf die wir jetzt aufbauen. Das gesamte BMW Motorrad WorldSBK Team hat nun ein paar Wochen Zeit, um mit den Daten zu arbeiten, die wir an den vergangenen beiden Tagen zusammengetragen haben.»

Teamkollege Michael van der Mark gab am Mittwoch zu, dass ihm die Umstellung auf die BMW nach vier Jahren mit Yamaha noch nicht vollständig gelungen ist.



«Es gibt noch viele Dinge, die wir an diesem Bike ausprobieren und entdecken müssen, vor allem ich», grübelte der schnelle Niederländer. «Manchmal ist es nicht einfach, aber wir haben einige positive Dinge am Motorrad gefunden, und es gibt viele Daten. Insgesamt hatten wir zwei Testtage ohne irgendwelche Probleme, und ist wirklich wichtig für uns. Denn so konnten wir eine Menge Runden abspulen, um das Bike für den nächsten Test weiter zu verbessern.»

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April (13 Uhr) Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. G. Gerloff Yamaha 1:40,790 min 2. J. Rea Kawasaki 1:40,802 + 0,012 sec 3. T. Sykes BMW 1:41,001 + 0,211 4. S. Redding Ducati 1:41,176 + 0,386 5. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,405 6. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,468 7. M. Rinaldi Ducati 1:41,313 + 0,523 8. C. Davies Ducati 1:41,317 + 0,527 9. J. Folger BMW 1:41,470 + 0,680 10. L. Haslam Honda 1:41,880 + 1,090 11. M. van fer Mark BMW 1:41,945 + 1,155 12. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 1,508 13. A. Bassani Ducati 1:42,494 + 1,704 14. A. Bautista Honda 1:42,544 + 1,754 15. T. Rabat Ducati 1:42,666 + 1,876 16. K. Nozane Yamaha 1:42,842 + 2,052 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,901 + 2,111 18. C. Ponsson Yamaha 1:43,521 + 2,731 19. L. Mercado Honda 1:44,693 + 3,903 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,486 + 4,696