Yamaha: Toprak Razgatlioglu unter Quarantäne gestellt

Mittwochabend begab sich das Yamaha-Werksteam zum obligatorischen Covid-19-Test, um nach dem Superbike-Test in Barcelona heimfliegen zu können. Werksfahrer Toprak Razgatlioglu wurde zweimal positiv getestet.

Am Mittwoch zeigte Toprak Razgatlioglu auf dem Circuit de Catalunya als Sechster eine ordentliche Leistung, verlor aber eine gute halbe Sekunde auf die Bestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki).



Und deutlich schmerzhafter für ihn: Yamaha-Kollege Garrett Gerloff (GRT) war vier Zehntelsekunden schneller und drei Plätze vor ihm.

Am Mittwochabend gingen sämtliche Yamaha-Crew-Mitglieder zum notwendigen PCR-Test, um nach dem Test am Donnerstabend oder Freitag heimfliegen zu dürfen. Dabei wurde Toprak positiv auf die Lungenkrankheit SARS-CoV-2 getestet.



Weil das Testergebnis erst am Donnerstagvormittag eintraf, war Toprak bereits auf der Strecke und schon neun Runden gefahren. Als das positive Testergebnis vorlag, ließ sich der Türke erneut testen: Auch dieses Mal war das Ergebnis positiv.

Razgatlioglu hat keinerlei Beschwerden, muss gemäß spanischem Gesetz aber in Selbstisolation bleiben, bis er einen negativen PCR-Test vorweisen kann.