Applaus für Folger: Im richtigen Umfeld blüht er auf

Jonas Folger hat mit seinem vierten Platz beim großen SBK-Test auf dem Circuit de Catalunya nicht nur sich selbst überrascht, sondern auch das aus der IDM kommende Team Bonovo MGM BMW.

«Ehrlich gesagt sind wir ein wenig erstaunt, wie schnell sich Jonas auf das neue Motorrad einstellen konnte», sagte Bonovo-Teamchef Michael Galinski zum hervorragenden vierten Platz von Folger. Nach 16 Stunden Tests auf dem Catalunya-Circuit in Montmelo verlor der 27-Jährige bei der finalen Zeitenjagd mit Qualifyer-Reifen am Donnerstagabend 0,435 sec auf Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze. Die BMW-Kollegen Tom Sykes und Michael van der Mark aus dem Werksteam ließ er hinter sich, auch wenn diese betonen, dass die Zeiten für sie nicht im Vordergrund standen.

«Nach seinem erst zweiten Test mit der BMW auf diesen Level zu fahren, ist eine Klasseleistung», unterstrich Galinski. «Wir haben letzte Woche in Jerez bei Null begonnen und nach wie vor ist für uns unglaublich viel neu. Aber wir haben uns bereits sehr gut in die Materie eingearbeitet. An dieser Stelle möchte ich unsere Dankbarkeit an das Team von Shaun Muir aussprechen, das uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Auf der anderen Seite macht Jonas einen fantastischen Job.»

Und fügte hinzu: «Wir sind als eingespieltes Team aus der IDM in die Superbike-WM gekommen. Die Technik ist neu, aber wir wissen, was Jonas braucht und was er haben möchte. Er bevorzugt ein sanftes Motorrad und in dieser Sache ist unser Daten-Ingenieur Christopher Schwarz genau der richtige Mann an seiner Seite – die beiden verstehen sich blendend. Darüber hinaus war dieser Test für das gesamte Team eine willkommene Gelegenheit, um auf WM-Niveau weiter zusammenzuwachsen. Wir sind in allen Belangen sehr glücklich, wie sich die Dinge entwickeln, und haben bereits einen sehr guten Weg eingeschlagen.»

Teameigentümer Jürgen Röder, ein Busreiseunternehmer aus Berlin, war schon am Mittwochabend hervorragend aufgelegt, als er Folger in einem kurzen Telefonat zu seinem siebten Platz gratulierte. Nach der Steigerung am Donnerstag ist der passionierte Rennsportfan natürlich bestens gelaunt.

«Mit der Leistung, die Jonas an diesen zwei Tagen abgeliefert hat, steht außer Zweifel, dass er sich in der Superbike-WM schnell etablieren wird», hielt Röder fest. «Er hat sich diesen Startplatz inmitten der weltbesten Superbike-Piloten auf jeden Fall verdient. Jonas hat beide Sessions in den Top-Ten beendet. Es ist auch unser Anspruch, dauerhaft unter den ersten zehn zu landen. Mit dieser Zielsetzung gehen wir in unsere Rookie-Saison. Doch dabei wollte es Jonas offenbar nicht belassen, da er diesen Test als bester BMW-Pilot abgeschlossen hat. Das ist wirklich sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Tom Sykes die Basis dieser Rennmaschine nun schon über zwei Jahre kennt. Unabhängig davon ist Jonas für mich einer der besten Motorradrennfahrer der Welt. Nach unseren ersten Tests zeigt sich eindeutig, dass wenn man ihm das richtige Umfeld bietet, er förmlich aufblüht. Wir wollen ihm diese Möglichkeit geben und sind auch ein wenig stolz darauf, Jonas zu haben und zu unterstützen.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

