Zweiter Test in Aragon ohne Ducati, aber mit Kawasaki

Noch einmal kehren mehrere Teams der Superbike-WM 2021 zu einem Wintertest im MotorLand Aragón ein. Während Ducati verzichtet, greift nun Kawasaki noch einmal an.

Wie die Kräfteverhältnisse in der Superbike-WM 2021 verteilt sein werden, lässt sich nach den bisherigen Wintertests kaum zweifelsfrei sagen, denn nur beim offiziellen Dorna-Test in Barcelona waren die Werksteams aller Hersteller mit ihren Stars gleichzeitig auf der Strecke. Aber welcher Pilot in welcher Konfiguration und mit welchen Reifen auf der Strecke war, ist nicht in allen Fällen bekannt.



Sicher sagen kann man jedoch, dass Kawasaki mit Jonathan Rea sowie die Ducati-Piloten Scott Redding und Chaz Davies die Favoriten sind. Bei einem weiteren Aragón-Test am 21./22. April treffen diese drei Titelkandidaten aber nicht aufeinander.



Statt wie am Montag und Dienstag dieser Woche mit Ducati und Yamaha, werden sich dann Kawasaki und Yamaha die Strecke teilen.

Kawasaki ist nur mit den Werkspiloten Rea und Alex Lowes dabei, Yamaha dagegen mit allen Teams und Piloten – vorausgesetzt, Toprak Razgatlioglu kann, wie alle Teilnehmer, einen negativen Corona-Test vorlegen! Vor einer Woche fehlte der Türke, weil er auch 10 Tage nach der ersten positiven Testung noch immer infektiös war.



Dies unterstellt wird Pata Yamaha mit Razgatlioglu und Andrea Locatelli, GRT Yamaha mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane sowie Alstare Yamaha mit Chris Ponsson auf der Piste bei Alcaniz testen.



Bei geringer Regenwahrscheinlichkeit werden um 20 Grad erwartet.