Puccetti Kawasaki investiert in pompöse Hospitality

Wer im Fahrerlager der Superbike-WM 2021 den Auftritt von Puccetti Kawasaki sieht, wird staunen. Das italienische Kundenteam braucht den Vergleich mit den offiziellen Werksteams nicht zu scheuen.

Seit 1996 betreibt Manuel Puccetti Motorrad-Rennsport. Das Team in seiner heutigen Form gibt es seit 2002. Zuerst selbst als Aktiver, später als Chef eines der angesehensten Teams im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft.



Die größten Erfolge feierte Puccetti in der Supersport-WM, die man mit Kenan Sofuoglu 2015 und 2016 gewann.



Der 43-jährige Italiener führte sein Team geschickt durch alle Höhen und Tiefen und ist seit 2017 auch in der Superbike-WM vertreten. Toprak Razgatlioglu gewann 2019 mit der Puccetti-Kawasaki beim Meeting in Magny-Cours das erste Rennen und das Superpole-Race.

Mit den Jahren wurde der Auftritt des Teams immer professioneller und braucht den Vergleich mit manchem Werksteam nicht zu scheuen – spätestens nicht in diesem Jahr, wenn Puccetti Racing seine neue und pompöse-Hospitality im Paddock aufbauen wird!



«Jetzt haben wir eine Mega-Hospitality – seit vielen Jahren träumte ich davon, eine solche Infrastruktur zu haben. Jetzt haben wir es geschafft», sagte der Italiener. «Ich muss mich bei allen Sponsoren und Unterstützern bedanken, die uns seit Jahren helfen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.»

Premiere feierte die Neuanschaffung im Rahmen der italienischen Meisterschaft in Mugello.