Tito Rabat zurück in MotoGP macht Barni Ducati stolz

Tito Rabat kehrt in die MotoGP zurück

Noch vor seinem Debüt in der Superbike-WM 2021 wird Tito Rabat das Meeting der MotoGP in Jerez bestreiten. Das Barni Ducati-Team gab den Spanier dafür frei.

Die Wintertests von Barni Ducati mit Tito Rabat verliefen bisher nicht optimal. Der Spanier klagt über Chattering an der Panigale V4R und sieht sein Team in der Pflicht. Einen kleinen Aufwärtstrend gab es zuletzt beim Test in Aragón, dennoch war der Rückstand des 31-Jährigen bedenklich.

Vor diesem Hintergrund wurde Barni Racing um Freigabe von Tito Rabat gebeten, damit dieser bei Pramac Ducati den verletzten Jorge Martin ersetzt. Es soll sich einmalig um das GP-Meeting in Jerez Ende April/Anfang Mai handeln.



Für Barni Racing ist es ein Risiko, denn die Umstellung seines Piloten auf das Superbike und die Pirelli-Reifen würde unterbrochen, wenn Rabat ein ganzes Wochenende auf der mit Michelin-bereiften MotoGP-Ducati verbringt. Für Teamchef Marco Barnabo war es dennoch selbstverständlich, den Einsatz von Rabat zu erlauben.

«Als Ducati und das Pramac-Team uns baten, Tito in der MotoGP fahren zu lassen, sagten wir das gerne zu», sagte der Italiener. «Es erfüllt uns mit Stolz mit einem anderen Team zusammenzuarbeiten, das wie wir den Namen von Ducati ins beste Licht stellen will. Die Superbike-WM beginnt Ende Mai und dieses Ereignis hat keinen Einfluss darauf, dass wir für den Beginn der neuen Saison bereit sind. Ich wünsche dem Pramac Racing Team und Tito viel Glück für dieses Abenteuer.»