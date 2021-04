Aragón-Test: Rea schneller als Crutchlow und Pedrosa 21.04.2021 - 19:16 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Kawasaki Jonathan Rea machte am ersten Testtag die Pace

Yamaha und Kawasaki testen am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche im MotorLand Aragón. Am ersten Testtag bissen sich selbst die MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow und Dani Pedrosa an Jonathan Rea (Kawasaki) die Zähne aus.