Aragón-Test von Kawasaki: Die letzte große Aufgabe 20.04.2021 - 09:48 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Kawasaki Jonathan Rea mit der neuen Kawasaki ZX-10RR

Auf keiner Rennstrecke hat Kawasaki so viel getestet wie in Aragón. Am Mittwoch und Donnerstag unternehmen Jonathan Rea und Alex Lowes den Feinschliff für die Superbike-WM 2021.