Nasse Aragon-Piste: Teams vergeuden keinen Testtag

Weil die Testtage für alle permanenten Superbike-WM-Piloten auf zehn limitiert sind, überlegen sich die Teams sehr genau, bei welchen Bedingungen sie fahren. In Aragon haben am Donnerstag alle vorzeitig eingepackt.

Die Rennstrecke in Aragon präsentierte sich am Donnerstagmorgen nass, Yamahas MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow sowie Kohta Nozane (GRT Yamaha) drehten trotzdem einige Runden.



Das Kawasaki-Werksteam mit Jonathan Rea und Alex Lowes verzichtete ebenso wie die anderen anwesenden Yamaha-Piloten Andrea Locatelli, Garrett Gerloff sowie Chris Ponsson und packte vorzeitig zusammen. Keiner wollte bei solchen Verhältnissen einen der wertvollen zehn Testtage vergeuden.

Am Mittwoch war auch nur ein halber Testtag am Nachmittag auf trockener Strecke möglich. Weltmeister Rea fuhr in seiner 62. von 65 Runden mit einem Qualifyer-Reifen in 1:49,336 min Bestzeit. Damit war er erwartungsgemäß klar besser als Alvaro Bautista 2019 auf Ducati in der schnellsten Rennrunde (1:49,755 min), auf seinen eigenen Pole-Rekord (1:48,860 min) verlor der Nordire aber 0,476 sec. Er sprach davon, dass die Bedingungen nicht ideal gewesen wären, lobte dafür aber seine neue ZX-10RR.



Der Rekord-Champion war sogar schneller als die MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow (1:49,460 min) und Dani Pedrosa (KTM, 1:49,912 min).

«Ein positiver Test, wir konnten viele Dinge bestätigen, die wir in Montmelo versucht haben», hielt Rea fest. «Wir haben einiges mit dem Chassis probiert und schnüren jetzt unser Paket. Mein Rhythmus wurde Runde für Runde besser. Ich bin viele Runden mit der Rennabstimmung gefahren, um unser Potenzial zu verstehen. Jetzt fühle ich mich bereit für das erste Rennwochenende. Weil wir wussten, dass die Strecke am Donnerstag nass sein würde, gingen wir am Ende des ersten Tags auf Zeitenjagd – und waren recht flott.»

Die Weltmeisterschaft beginnt am Pfingst-Wochenende (21.–23. Mai) in Aragon/Spanien, am Wochenende darauf geht es in Estoril/Portugal weiter.

Zeiten Aragón-Test, 21. April:

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1:49,338 min

2. Alex Lowes (Kawasaki), 1:49,470

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,577

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,550

5. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:52,254

6. Chris Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52,946

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien