SBK-Team GRT Yamaha mit einem Fuß im MotoGP-Paddock 25.04.2021 - 10:46 Von Kay Hettich

Superbike-WM © One Energy Racing GRT wird One Energy Racing unterstützen

In der Superbike-WM fungiert GRT Yamaha als Junior-Team der Japaner. In diesem Jahr kooperiert man aber auch mit «One Energy Racing» in der MotoE, die im Rahmen der MotoGP veranstaltet wird..