Puccetti Hospitality: Größer als Hondas MotoGP-Team

Von der gigantischen Hospitality von Puccetti Kawasaki hat SPEEDWEEK.com bereits berichtet. Die Kennzahlen des Bauwerks sind umso beeindruckender.

Seit 1996 betreibt Manuel Puccetti Motorrad-Rennsport, das Team in seiner heutigen Form gibt es seit 2002. Mit den Jahren wuchs das Team und sein Auftritt wurde immer professioneller. Mit einer neuen Hospitality schlägt der 43-Jährige Italiener ein neues Kapitel der Team-Geschichte auf.



«Jetzt haben wir eine Mega-Hospitality – seit vielen Jahren träumte ich davon, eine solche Infrastruktur zu haben», sagte Teamchef Manuel Puccetti. «Unser Konzept sah vor nicht nur einen Platz zum Essen und für das Verfolgen der Rennen zu haben, sondern auch für Meetings und als Treffpunkt für Sponsoren und Medien. Es wird Räumlichkeiten geben, die wir bei Bedarf für Interviews und Besprechungen entstehen lassen können, um für unterschiedlichste Anforderungen gerüstet zu sein.»



Erstmals aufgebaut wurde die neue Hospitality beim Saisonauftakt der italienischen Meisterschaft in Mugello.

Hergestellt wurde die Puccetti-Hospitality von B&B Car in Bologna. Das Unternehmen erfüllt quasi jeden Wunsch seiner Kunden und baut Wohnmobile, Auflieger und dergleichen in Einzelanfertigung. Hier sind auch Hospitalitys für die MotoGP-Teams Gresini, LCR und der Honda Racing Corporation entstanden.



«Bei der Planung einer solchen Konstruktion gibt es zwei Anforderungen: Die Montage muss innerhalb eines Tages erfolgen können, und es muss sicher sein – ich habe schon Hospitalitys im Fahrerlager gesehen, die bei Sturm weggeflogen sind», sagte B&B Car-Mitbegründer Michele Bergamini im Gespräch mit unseren Freunden von GPOne.

Kein Team kann sich im Fahrerlager ausbreiten, wie es möchte. Vielmehr bekommen auch die Teams der Superbike-WM einen Platz zugewiesen, auf den man sich beschränken muss. Eine Expansion kann nur in eine Richtung erfolgen.



«Die Vorschriften im Fahrerlager verbieten, die Hospitality in der Fläche zu vergrößern – also mussten wir in die Höhe gehen», erklärte Bergamini. «Bei HRC sind es sechs Meter, bei Puccetti sind es acht Meter. Pro Etage haben wir etwa 230 qm realisiert und es können um 150 Personen untergebracht werden.»