WM-Pilot von MIE Honda startet unter falschem Namen 02.05.2021 - 10:19 Von Ivo Schützbach und Jiri Miksik

Superbike-WM © MPA-Foto Tati Mercado alias John Black

Zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2021 sahen wir MIE Honda bislang nur während der beiden Testtage in Barcelona auf der Strecke. An diesem Wochenende ist die japanisch-tschechische Truppe in Brünn unterwegs.