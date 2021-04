Wieder Aragón: Test mit BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha

Bevor Tests in Aragón wegen des bevorstehenden Saisonauftakts verboten sind, werden zahlreiche Superbike-Teams noch einmal auf der spanischen Piste testen. Eugene Laverty gibt endlich sein Debüt auf der BMW M1000RR.

Kommende Woche wird es voll im MotorLand Aragón. Sieben Teams von BMW, Ducati, Kawasaki und Yamaha haben sich für einen letzten Test auf der Piste bei Alcaniz entschieden.



Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, denn laut Reglement sind Tests ab elf Tage vor einem Rennwochenende auf derselben Rennstrecke verboten. Das erste offizielle Training der Superbike-WM 2021 findet am 21. Mai in Aragón statt. Letztmögliches Datum für einen Test ist daher der 10. Mai.

Die Vorhersage verspricht für nächste Woche Bilderbuchwetter mit viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad Celsius. Die in diesem Jahr wettertechnisch leidgeprüften Teams werden die Entwicklung die kommenden Tage dennoch genau beobachten und sich offen halten, an welchem Tag sie fahren werden, um nicht einen der limitierten zehn Testtage zu verschwenden. Die Strecke steht von Montag bis Freitag zur Verfügung, aber natürlich wird nicht jedes Team an jedem Tag testen.

Neben den Werksteams von BMW (Tom Sykes, Michael van der Mark), Honda (Alvaro Bautista, Leon Haslam), Kawasaki (Jonathan Rea, Alex Lowes) und Yamaha (Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli) werden auch diverse Kundenteams anwesend sein.



Einziges Ducati-Team ist Stand 29. April Go Eleven mit Chaz Davies. Der Waliser hat Testrückstand und plant, zwei Tage auf seiner erfolgreichsten Strecke zu bleiben – der 34-Jährige hat sieben Laufsiege in Aragón eingefahren.

Sein Debüt gibt das neue Team RC Squadra Corse, das vom Schweizer Andrea Quandranti organisiert wird. Als letzter BMW-Pilot wird Eugene Laverty die neue M1000RR kennenlernen. Auch das deutsche Team Bonovo MGM BMW wird mit Jonas Folger testen.



Nach aktueller Planung werden Davies (2 Tage) und Laverty (3 Tage) am Montag mit den Tests beginnen. Honda will erst ab Donnerstag in den Test einsteigen. Der Rest am Dienstag und Mittwoch, doch viel wird vom Wetter abhängen.

Das Kawasaki-Team Orelac Racing nutzt den Aragón-Test sehr wahrscheinlich zum Roll-out der neuen ZX-10RR. In den sozialen Medien veröffentlichte das spanische Team Bilder des fertigen Bikes. Bei den bisherigen Tests fuhr Rookie Isaac Vinales das letztjährige Motorrad.