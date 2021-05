Loris Baz: Null Punkte bei MotoAmerica-Debüt 03.05.2021 - 07:19 Von Kay Hettich

Superbike-WM © GoodShot/Facebook Loris Baz Loris Baz erlebte in Road Atlanta einen Albtraum

Die Premiere von Loris Baz auf der Panigale V4R von Ducati New York ging gehörig in die Hose. In beiden Rennen in Road Atlanta verpasste der ehemalige Superbike-Pilot die Punkteränge.