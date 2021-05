Ducati: Großer Navarra-Test mit allen SBK-Teams

Während BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha in dieser Woche in Aragón testen, absolviert Ducati einen Probelauf in Navarra. Die Piste im Norden Spaniens gibt im August ihr Debüt im Kalender der Superbike-WM.

Derzeit laufen die letzten Tests vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 am 22./23. Mai im MotorLand Aragón. Um sich auf das erste Meeting seit dem Finale vor sechs Monaten im November in Estoril vorzubereiten, wird in Aragón von Montag bis Freitag getestet. Anwesend sind Teams von BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha, die an ausgewählten Tagen auf der Strecke sind.



Einziger Ducati-Pilot in Aragón war Chaz Davies vom Superbike-WM-Team Go Eleven. Der Waliser war am Montag und Dienstag aktiv.

Parallel zu Aragón wird am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auch in Navarra getestet. Die beiden Rennstrecken befinden sich im Norden Spaniens und sind gut 300 km voneinander entfernt.



Der ‹Circuito de Navarra› wurde am 9. März erstmals im Kalender der Superbike-WM aufgenommen. Das Debüt findet am 21./22. August statt.

Den zweitägigen Test in Navarra nutzt das Aruba Ducati-Werksteam mit Scott Redding und Michael Rinaldi; auch das Barni-Team ist mit Tito Rabat dabei sowie Motocorsa mit Rookie Axel Bassani.



Nur am Donnerstag schickt Go Eleven Chaz Davies auf die Strecke.