Jonathan Rea (Kawasaki): «Haben alles abgehakt»

Nach seiner überragenden Bestzeit beim Aragón-Test fällt es schwer zu glauben, dass Jonathan Rea in der Superbike-WM 2021 in Bedrängnis kommen könnte. Der Kawasaki-Star hat seine Hausaufgaben gemacht.

Der finale Aragón-Test vor dem Saisonauftakt am 22./23. Mai ist wichtig, weil die Bedingungen am Rennwochenende vergleichbar sein werden. Und anhand der bisherigen Ergebnisse (am Donnerstag und Freitag testet nur noch Honda), ist Jonathan Rea der haushohe Favorit.

Der Kawasaki-Pilot unterbot am Mittwoch in 1:48,528 min nicht nur seinen eigenen Pole-Rekord aus dem vergangenen Jahr, auf Rennreifen ist seine Performance nicht weniger beeindruckend.



«Ich bin mit diesem Test sehr zufrieden», sagte der sechsfache Weltmeister. «Wir konnten alles auf unserer Liste abhaken, am Wichtigsten die Rennsimulationen. Ich fuhr jeden Tag eine zu der Uhrzeit, wenn auch die Rennen stattfinden – wir haben sie sogar ein wenig später beendet, weil wir bei der höchsten Temperatur fahren wollten. Wir erwarten nämlich, dass es am Rennwochenende etwas heißer sein wird. Jetzt haben wir viele gute Informationen.»

Ob Abstimmung oder Reifenwahl, Rea kann die ersten offiziellen Trainings am Rennwochenende in Ruhe angehen.



«Ich habe beide Hinterreifen verwendet, daher haben wir viele gute Informationen», erzählte der Nordire. «Schritt für Schritt arbeiteten wir an meinem Fahrstil und an der Elektronik. Vor allem wollte ich selbst meinen Rhythmus finden und verstehen, wie sich der Reifen über die Distanz verhält, um Strategien für die Elektronik zu entwickeln, die wir während des Rennens anwenden können.»

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339