Aragon-Test, 13 Uhr: Jonathan Rea bricht Pole-Rekord!

Vor der Mittagspause des dritten Superbike-WM-Testtags im MotorLand Aragon wurden die bislang besten Zeiten gefahren. Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) zeigt überragenden Speed.

Die vier BMW-Piloten Tom Sykes, Michael van der Mark, Eugene Laverty und Jonas Folger testen seit Montag und bis Mittwoch 18 Uhr in Aragon, am Dienstag und Mittwoch mischen auch die Werksteams von Kawasaki und Yamaha mit, dazu Kawasaki-Privatier Isaac Vinales. Chaz Davies aus dem Team Go Eleven Ducati fuhr am Montag und Dienstag, am Donnerstag und Freitag ist das Honda-Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam im MotorLand.

Davies fuhr am Montag die schnellste Runde, mit einem Qualifyer gelang dem Waliser 1:49,913 min. Am Dienstag sorgte Weltmeister Jonathan Rea mit 1:49,547 min für die Bestzeit.



Nach 90 Minuten am Mittwochvormittag führte Reas Teamkollege Alex Lowes die Zeitenliste mit beeindruckenden 1:49,182 min an und lag damit 0,018 sec vor dem Rekordchampion sowie fünf und sechs Zehntelsekunden vor Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sowie Tom Sykes (BMW).

Dann schockte Rea die Konkurrenz und fuhr noch vor der Mittagspause 1:48,528 min. Damit blieb der Nordire 0,332 sec unter seinem eigenen Pole-Rekord aus der vergangenen Saison!



Bei aktuell 23 Grad Celsius Luft- und 37 Asphalttemperatur herrschen gute Bedingungen. Den Nachmittag wollen einige Fahrer für Rennsimulationen nützen. In der letzten halben Stunde werden die meisten dann versuchen, ein bestmögliches Gesamtpaket zu schnüren und auf Zeitenjagd gehen.

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021, 13 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339