Lichtblick: Ticketverkauf für SBK in Misano gestartet

Solche Bilder wie aus 2019 werden wir in diesem Jahr noch nicht erleben

Mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung steigt die Hoffnung auf Reisen und Veranstaltungen mit Zuschauern. Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano kann man live dabei sein.

Die Impfkampagne gewinnt an Fahrt. Nicht nur in Deutschland erhalten täglich hundertausende Menschen eine schützende Spritze vor SARS-CoV-2, sondern in ganz Europa.



Italien hat aktuell 11 Prozent seiner Bevölkerung vollständig geimpft, die erste Spritze erhielten 26 Prozent. Im kleinen San Marino sind es sogar 29 bzw. 62 Prozent.



Und überall wird über Lockerungen der Schutzmaßnahmen diskutiert!

Am Mittwoch meldete der Misano World Circuit den Start des Ticketverkaufs für das Superbike-Meeting am 11.-13. Juni – bereits ab 16. Mai dürfen Touristen aus der EU nach Italien einreisen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Erforderlich dafür ist der Nachweis einer Corona-Impfung bzw. die Bestätigung einer überstandenen Infektion oder ein negativer Test.



Feststeht auch, dass Tickets für die Naturtribünen nicht angeboten werden, weil sich hier Abstände usw. nicht kontrollieren lassen.

Wie viele Zuschauer erlaubt sein werden, wird von den tagesaktuellen Bestimmungen der Region Emilia-Romagna abhängen. Der Veranstalter bereitet sich auf bis zu 20.000 Zuschauer pro Tag vor.



Im Vorverkauf sind Tickets bis 31. Mai um 25 Prozent vergünstigt. Frauen und Menschen mit Behinderungen erhalten generell 10 Prozent Rabatt.