Rookie Isaac Vinales (Kawasaki): «Im Rennen lernen» 07.05.2021 - 13:30 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Orelac Racing Das ist die Kawasaki ZX-10RR von Superbike-Rookie Isaac Vinales

Nach zwei Testtagen in Barcelona konnte Isaac Vinales die neue Kawasaki ZX-10RR zwei weitere Tage in Aragón ausprobieren. Der Superbike-Rookie steht aber insgesamt noch ganz am Anfang.