Ducati-Rookie Axel Bassani: Keine Spur von Nervosität

Als Rookie hat Axel Bassani in seiner ersten Superbike-Saison viel zu lernen. Der Motocorsa Ducati-Pilot und jüngste Teilnehmer hat sich realistische Ziele gesetzt.

Motocorsa-Pilot Axel Bassani ist einer von acht Rookies in der Superbike-WM 2021. Der Italiener ist bei Saisonbeginn 21 Jahre alt und ist damit der jüngste Teilnehmer. Zur Vorbereitung absolviert er jeweils zwei Testtage in Misano, Barcelona, Aragón sowie am Mittwoch und Donnerstag diese Woche auf der neuen SBK-Strecke in Navarra. Das erlaubte Limit von zehn Testtagen schöpft Bassani nicht aus.

Mit dem näher rückenden Saisonauftakt in Aragón am 22./23. Mai steigt die Anspannung auf das Superbike-Debüt – möchte man meinen!



«Aufgeregt bin ich überhaupt nicht, dafür fühle ich mich zu sicher auf der Ducati», versicherte Bassani gegenüber WorldSBK. «Generell habe ich ein super Verhältnis zum Team und auch zum Bike. Mir ist natürlich klar, dass gerade das erste Rennen sehr schwer wird. Meine Gegner sind sehr stark, aber ich bin jetzt hier und werde lernen.»

Im Rahmen der italienischen Superbike-Serie fuhr Bassani 2018 (mit BMW) und 2019 (mit Yamaha) mehrere Top-5-Ergebnisse einfuhr, davon drei Podestplätze. Dass er ähnliches in der Weltmeisterschaft erreichen kann, hält er für utopisch.



«Mein Ziel sind die Top-10, was zu Beginn schon schwierig zu erreichen sein wird. In der zweiten Saisonhälfte sollte es aber möglich sein, sich zumindest hin und wieder unter den besten zehn zu platzieren», grübelte der Italiener. «In er Superbike-WM fahren viele gute Piloten innerhalb nur einer Sekunde, deshalb darf ich mir keine Fehler leisten. Aber klar, das wird eine schwere Aufgabe.»