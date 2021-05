Tito Rabat (Ducati): Von MotoGP direkt zur SBK-WM 18.05.2021 - 06:42 Von Kay Hettich

Superbike-WM © Gold & Goose Tito Rabat beim Le Mans-GP

Bei schwierigsten Bedingungen fuhr Tito Rabat beim Le Mans-GP seinen vielleicht letzten WM-Punkt in der MotoGP ein. Am kommenden Wochenende beginnt in Navarra seine neue Herausforderung in der Superbike-WM 2021.