Álvaro Bautista (Honda/8.): «Deutlich höheres Niveau»

Bautista am Freitag in Aragon

Das Honda-Werksteam begann verhalten am ersten Tag des Superbike-WM-Saisonstarts im MotorLand Aragon. Álvaro Bautista erledigte jedoch noch abschließende Testarbeiten, um genügend Infos in die Rennen mitzunehmen.

Nach seinem schweren Motocross-Unfall im März konnte der Spanier Álvaro Bautista im Winter nicht wie geplant die Testarbeit für Honda erledigen. Dementsprechend standen für den ersten Tag beim Superbike-WM-Meeting in Aragon abschließende Tests auf dem Plan des Honda-Werksfahrers.



«Im Winter haben wir es leider nicht geschafft, die gesamte Arbeit zu erledigen, da ich körperlich nicht bei 100 Prozent war. Am Freitag war ein Punkt auf unserer Liste, der neue Vorderreifen von Pirelli, denn ich konnte ihn bisher nicht ausprobieren», berichtete Bautista im Interview. «In FP1 habe ich ihn verwendet und ich war ganz glücklich damit. Am Nachmittag ist es dann sehr heiß geworden, deshalb hat alles, was am Morgen funktioniert hat, am Nachmittag zu einem Desaster geführt. Auch wenn er bei solchen Bedingungen nicht gut war, der neue Reifen ist eine Verbesserung.»

Der Spanier weiter: «Hinten habe ich den SCX und den SC0 verglichen, beide Reifen sind mehr oder weniger wie letzte Saison. Auf dem SCX-Reifen habe ich mehr Grip, aber bei hohen Temperaturen lässt er schneller nach», betonte der 36-jährige Routinier. «Neben den Reifen haben wir uns um die Elektronik gekümmert. Wir haben einige Anpassungen vorgenommen, die mich deutlich konstanter werden ließen, deshalb bin ich happy. Nichtsdestotrotz haben wir noch viel Arbeit, um wirklich konkurrenzfähig zu sein.»

Am Ende des Tages reichte es für Platz 8 in der kombinierten Zeitenliste. Obwohl der Honda-Fahrer am Nachmittag zu den schnellsten Piloten gehörte und er sich als einer der wenigen im Gegensatz zur ersten Session verbesserte, fehlten am Ende mehr als 0,8 Sekunden auf Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



«Wir sind bei etwa 70 Prozent von dem, was ich mir mit der Honda erwarte. Wir haben also noch 30 Prozent Verbesserungspotenzial. Wenn man in diesem Prozess ist und das Motorrad besser macht, will man immer mehr und immer weitergehen, das ist das Spannende», sagte der Superbike-Vizeweltmeister von 2019.

Im letzten Jahr gelang Bautista in Aragon das erste Podium mit Honda, glaubt er an eine Wiederholung in 2021? «Das ist schwer zu sagen, denn es sind deutlich mehr Fahrer auf einem deutlich höheren Niveau. Ich glaube, dass es mehr Anwärter auf einen Podestplatz geben wird als zuvor», stellte er am Nachmittag klar. «Natürlich ist es unser Ziel, mit der Spitze zu kämpfen und ich glaube, dass unser Paket nicht schlecht ist. Auf die eine schnelle Runde fehlt uns vielleicht noch etwas, aber über die Distanz sieht es ganz gut aus, gerade weil die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas kühler sein werden.»