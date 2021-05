Chaz Davies (2./Ducati): «Strategie? Gas aufreißen!»

Chaz Davies verlor am Freitag in Aragon 0,3 Sekunden auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Nach sieben Jahren im Ducati-Werksteam begann für Chaz Davies am Freitag beim Saisonstart der Superbike-WM in Aragon ein neues Abenteuer. Mit dem Team GoEleven fuhr der Waliser am ersten Tag auf Platz 2.

Das MotorLand Aragon war für Superbike-Routinier Chaz Davies schon immer ein gutes Pflaster. Der 34-Jährige gewann bereits sieben Rennen auf der 5,077 km langen Piste in der spanischen Wüste. Zum Saisonstart der Superbike-Weltmeisterschaft 2021 überzeugte der Ducati-Fahrer gleich am ersten Tag, obwohl er sein erstes Wochenende für das italienische GoEleven-Team in Angriff nimmt.



Davies fuhr in der ersten Session auf den zweiten Platz, am Nachmittag landete er mit seiner Panigale V4R sogar an der Spitze des Feldes, die Zeiten kamen wegen der HItze jedoch nicht an das Niveau von FP1.

«Ich habe mich auf dem Motorrad sehr gut gefühlt und ich bin zufrieden. Allerdings müssen wir uns bei wärmeren Bedingungen, wie wir sie am Nachmittag vorgefunden haben, noch etwas finden. Wahrscheinlich wird es aber am restlichen Wochenende nicht mehr so warm, also ist es nicht so wichtig», scherzte der Waliser und betonte anschließend: «Ich hätte mir keinen besseren Saisonstart vorstellen können.»

Im letzten August fand in Aragon das letzte Superbike-WM-Rennen statt und auch damals war Davies auf einer Ducati Panigale V4R unterwegs, jedoch noch mit dem Werksteam. Ist das Gefühl mit dem Team GoEleven ein anderes?



«Ja, es ist ein anderes Gefühl für mich. Ein sehr Positives, denn das Team eine sehr eingespielte Truppe, die sehr miteinander harmoniert. Sie hören sich gegenseitig genau zu und arbeiten Hand in Hand, um das Beste aus diesem Paket herauszuholen. Im Werksteam hast du mehr Druck und es gibt einige andere Einflüsse», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2011 im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Davies weiter: «Die Arbeit mit dem Team und mit meinem Crew-Chief läuft sehr gut, denn hier ist die englische Sprache sicherlich ein großer Vorteil», sagte er. «In meiner Karriere habe ich noch nie mit einem englischen Chefmechaniker gearbeitet, die Details kann man deutlich einfacher in der Muttersprache vermitteln und am Ende kommt es auf diese Details an.»

Hast du eine Strategie für die Superpole am Samstag?

«Das Gas aufreißen! Das ist unsere Strategie», antwortete der Ducati-Pilot mit einem Lächeln.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:49,952 min 2 Chaz Davies Ducati 1:50,260 3 Garrett Gerloff Yamaha 1:50,442 4 Alex Lowes Kawasaki 1:50,498 5 Jonathan Rea Kawasaki 1:50,690 6 Michael Rinaldi Ducati 1:50,741 7 Scott Redding Ducati 1:50,780 8 Alvaro Bautista Honda 1:50,814 9 Tom Sykes BMW 1:50,842 10 Leon Haslam Honda 1:50,907 11 Michael vd Mark BMW 1:50,966 12 Axel Bassani Ducati 1:51,231 13 Tito Rabat Ducati 1:51,245 14 Jonas Folger BMW 1:51,285 15 Kohta Nozane Yamaha 1:51,376 16 Eugene Laverty BMW 1:51,428 17 Andrea Locatelli Yamaha 1:51,781 18 Christophe Ponsson Yamaha 1:51,952 19 Isaac Vinales Kawasaki 1:52,099 20 Lucas Mahias Kawasaki 1:52,290 21 Leandro Mercado Honda 1:54,965 22 Loris Cresson Kawasaki 1:55,572 23 Samuele Cavalieri Kawasaki 1:55,741

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Chaz Davies Ducati 1:50,400 min 2. Jonathan Rea Kawasaki 1:50,690 + 0,290 sec 3. Scott Redding Ducati 1:50,780 + 0,380 4. Alvaro Bautista Honda 1:50,814 + 0,414 5. Leon Haslam Honda 1:51,000 + 0,600 6. Alex Lowes Kawasaki 1:51,037 + 0,637 7. Michael Rinaldi Ducati 1:51,179 + 0,779 8. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:51,202 + 0,802 9. Axel Bassani Ducati 1:51,231 + 0,831 10. Garrett Gerloff Yamaha 1:51,238 + 0,838 11. Andrea Locatelli Yamaha 1:51,781 + 1,381 12. Eugene Laverty BMW 1:51,981 + 1,581 13. Tom Sykes BMW 1:52,061 + 1,661 14. Isaac Vinales Kawasaki 1:52,099 + 1,699 15. Kohta Nozane Yamaha 1:52,238 + 1,838 16. Tito Rabat Ducati 1:52,306 + 1,906 17. Michael vd Mark BMW 1:52,377 + 1,977 18. Lucas Mahias Kawasaki 1:52,444 + 2,044 19. Jonas Folger BMW 1:52,492 + 2,092 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:53,594 + 3,194 21. Leandro Mercado Honda 1:54,965 + 4,565 22. Loris Cresson Kawasaki 1:55,572 + 5,172 23. Samuele Cavalieri Kawasaki 1:55,741 + 5,341

Ergebnisse Superbike-WM Aragon, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:49,952 min

2. Chaz Davies, Ducati, +0,308 sec

3. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,490

4. Alex Lowes, Kawasaki, +0,546

5. Michael Rinaldi, Ducati, +0,789

6. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,882

7. Tom Sykes, BMW, +0,890

8. Leon Haslam, Honda, +0,955

9. Michael van der Mark, BMW, +1,014

10. Alvaro Bautista, Honda, +1,097

11. Scott Redding, Ducati, +1,251

12. Tito Rabat, Ducati, +1,293

13. Jonas Folger, BMW, +1,333

14. Kohta Nozane, Yamaha, +1,424

15. Eugene Laverty, BMW, +1,476

16. Axel Bassani, Ducati, +1,632

17. Andrea Locatelli, Yamaha, +1,950

18. Christophe Ponsson, Yamaha, +2,000

19. Isaac Vinales, Kawasaki, +2,187

20. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,338

21. Leandro Mercado, Honda, +5,817

22. Samuele Cavalieri, Kawasaki, +6,124

23. Loris Cresson, Kawasaki, +7,721