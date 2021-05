Alex Lowes (4./Kawasaki): «Was soll ich dazu sagen?»

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes begann die Superbike-WM-Saison in Aragon am Freitag mit einem starken vierten Platz. Für den ersten Renntag am Samstag glaubt er an eine erfolgreiche Rennpremiere der neuen ZX-10RR.

0,546 Sekunden Rückstand auf Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu, Platz 4 als bester Kawasaki-Fahrer: So lautet das Fazit von Alex Lowes nach dem ersten offiziellen Trainingstag der Superbike-WM-Saison 2021. Auf dem MotorLand Aragon dreht der Kawasaki-Werksfahrer 33 Runden auf der 5,077 km langen Rennstrecke im Norden von Spanien.



«Es war ein sehr guter Tag», strahlte Lowes am Abend und schilderte anschließend: «Glücklicherweise haben wir die ganze Arbeit schon bei den Testfahrten erledigt, also konnten wir uns auf die Details konzentrieren. Am Nachmittag hatten wir acht Grad mehr Streckentemperatur, deshalb haben wir nichts mehr verändert am Bike. Es ging darum, viele Runden zu fahren und Erfahrung zu sammeln, denn im Winter ist es immer kalt, deshalb haben wir diese Bedingungen noch nicht.»

Wen hat Lowes auf dem Zettel für die Rennen am Samstag und Sonntag? «Rinaldi war am Nachmittag sehr stark, aber ich denke, dass er den SCX-Reifen dafür genutzt hat. Unsere Pace ist nicht schlecht, aber ab Samstag wird es wieder kühler und dafür haben wir ein gutes Set-up», sagte der 30-Jährige. «Johnny wird am Samstag da sein, ebenso wie die Ducatis, denn auf dieser Strecke müssen sie da sein. Bei Yamaha wird Toprak sicherlich alles geben, aber ich denke, den größten Schritt hat Honda gemacht. Im Top-Speed ist es nun das schnellste Motorrad und das sehr konstant, obwohl Leon nicht der kleinste Fahrer ist. Im Rennen macht es das Überholen deutlich einfacher, wenn du auf der Geraden schnell bist.»

«Diese Meisterschaft ist viel konkurrenzfähiger und komplizierter als viele Menschen glauben. Bei BMW müssen wir abwarten, wie es in den Rennen läuft, aber ich weiß es von Yamaha. Mit riesiger Unterstützung hat es seine Zeit gebraucht, um vorne dran zu sein. Kawasaki und Ducati haben so viel Erfahrung in dieser Serie und Johnny ist so stark, da ist es wirklich nicht einfach Fuß zu fassen», erzählte der Zwillingsbruder von Moto2-Pilot Sam Lowes.

Durch die Reduzierung der Drehzahlen ist Kawasaki eingeschränkt, wie macht sich das bei dir bemerkbar? «Was soll ich dazu sagen? Die Situation ist nun so und wir müssen damit klarkommen», betonte der Engländer. «Im Winter haben wir mit der Einstellung gearbeitet, nun dürfen wir so nicht mehr fahren, also müssen wir so gut es geht damit umgehen. Es wäre sinnlos zu bewerten, ob es nun besser oder schlechter ist, denn wir können es nicht ändern. So wie es da abgelaufen ist, war es nicht in Ordnung, aber ansonsten habe ich dazu nichts zu sagen.»



Weil Kawasaki ein neues Modell für die Saison 2021 homologierte, hatten die Japaner gehofft, auch mehr Motordrehzahl verwenden zu dürfen, doch da der Hersteller im letzten Jahr so stark war, bleibt die Drehzahl der ZX-10RR 2021 unverändert bei 14.600/min.