Aragón, Lauf 2: Großartiger Redding und Jonas Folger!

Den Sieg im zweiten Superbike-Lauf in Aragón räumte zwar Ducati-Star Scott Redding ab, aber auch Jonas Folger (BMW) sorgte für Begeisterung. BMW mit zwei M1000RR in den Top-5!

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2020 in Aragon entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Jonathan Rea (Kawasaki), Alex Lowes (Kawasaki) und Garrett Gerloff (Yamaha). In Reihe 2 lauterten Chaz Davies (4./Ducati), Michael van der Mark (5./BMW) und Toprak Razgatlioglu (6./Yamaha). Größter Verlierer des Formats ist Tom Sykes (BMW), der von Platz 3 auf die zehnte Position abstürzte. Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen.



Mit 19 Grad Celsius Asphalttemperatur war es bei Rennstart nur geringfügig wärmer als im Superpole-Race am Vormittag. Die Bedingungen für den zweiten Lauf waren ähnlich wie im Superpole-Race am Vormittag, als sich Intermediate-Reifen als die beste Wahl erwiesen. Nur Scott Redding (Ducati) und Jonas Folger (BMW) setzten vorne und hinten auf Slicks – und der Poker ging auf!

Kawasaki-Star hatte mit dem Gewinn der Superpole sowie von Lauf 1 und dem Sprintrennen die Chance, mit einem weiteren Sieg einen perfekten Saisonstart abzuliefern. Doch die Intermediate-Reifen waren schon nach fünf Runden unterlegen.



An der Spitze übernahm Scott Redding das Kommando und setzte sich mit schnellen Rundenzeiten spielerisch von seinen Verfolgern ab. Nach neun von 19 Runden hatte der Ducati-Pilot bereits 7 sec Vorsprung, um Ende einen souveränen und nie gefährdeten Sieg einzufahren.



Um die restlichen Podiumsplätze lieferten sich Michael van der Mark (BMW), Rea, Alex Lowes (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Tom Sykes (BMW) einen unterhaltsamen Kampf mit vielen Überholmanövern. Nach einem rundenlangen Gefecht setzte sich Rea als Zweiter durch, Lowes holte den letzten Podiumsplatz.

BMW bewies im zweiten Lauf mit drei Motorrädern in den Top-8 endgültig das Potenzial der neuen M1000RR! Denn neben den Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark in den Top-5 fuhr Jonas Folger bravourös von Platz 18 als Achter ins Ziel. Dabei war der Deutsche in der letzten Runde sogar bereits an Toprak Razgatlioglu vorbei, der am Ende als Sechster bester Yamaha-Pilot wurde.



Ducati-Pilot Chaz Davies stürzte früh und hatte mit dem Rennausgang nichts zu tun. Nach einem Boxenstopp fuhr der Waliser die schnellste Rennrunde.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Gerloff und Lowes. Dann Davies, Razgatlioglu und van der Mark. Redding auf 7, Folger auf 19. Davies stürzt, Rinaldi fährt dem Feld mit einem anderen Reifen aus der Box hinterher.

Runde 1: Rea, Lowes, Gerloff und van der Mark innerhalb einer Sekunde. Redding 2,5 sec zurück Sechster. Bautista auf Platz 7, Sykes auf 8.

Runde 2: Gerloff (2.) vorbei an Lowes. Razgatlioglu (4.) schnappt sich van der Mark (5.).

Runde 3: Rea hat Gerloff im Nacken, der Texaner bremst sich übermotiviert innen hinein und stürzt. Rea räubert durchs Kiesbett und reiht sich als Vierter wieder ein. Razgatlioglu vor Lowes und van der Mark. Redding mit schnellster Rennrunde in 1:54,459 min auf Platz 5!

Runde 4: Die Top-5 innerhalb nur 0,7 sec und bereits 4,2 sec vor Sykes auf Platz 6. Folger auf Platz 17.

Runde 5: Van der Mark führt vor Razgatlioglu, Redding, Lowes und Rea. Sturz Haslam. Schnellste Rennrunde Sykes (6.) in 1:54,300 min, Folger auf 15.

Runde 6: Redding schnappt sich Razgatlioglu (3.) und van der Mark (2.) in einer Runde. Dann Lowes (4.) und Rea (5.). Sykes nur noch 3 sec zurück.

Runde 7: Redding 1,7 sec vor van der Mark. Um Platz 3 kämpfen Razgatlioglu, Lowes, Rea und Sykes. Folger auf 14.

Runde 8: Redding in 1:53,006 min um 3,6 sec vorne. Die Verfolger fahren nur mittlere 1:54 min. Folger auf 13 und mit Anschluss nach vorne.

Runde 9: Rea (3.) und Lowes (4.) vorbei an Razgatlioglu. Folger auf 12.

Runde 10: Folger auf 11.

Runde 11: Redding 8,6 sec vor van der Mark, Rea, Lowes, Razgatlioglu und Sykes.

Runde 12: Van der Mark, Rea und Lowes setzten sich leicht ab. Sykes (5.) vorbei an Razgatlioglu (6.)

Runde 13: Redding 10 sec vorne. Endlich findet Rea (2.) einen Weg an van der Mark (3.) vorbei. Folger auf Platz 9!

Runde 14: Lowes (3.) vorbei am van der Mark. Sturz Rabat.

Runde 15: Sykes (5.) setzt seinen Teamkollegen van der Mark (4.) unter Druck. Folger auf Platz 8!

Runde 16: Redding nimmt Speed heraus – er führt um 9,9 sec. Sykes (4.) vorbei an van der Mark (5.). Folger am Hinterrad von Gerloff (7.).

Runde 17: Redding, Rea und Lowes sind safe. Folger jetzt Siebter.

Letzte Runde: Redding gewinnt vor Rea und Lowes. Folger überholt noch Razgatlioglu und wird Sechster.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda