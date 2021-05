Pechvogel Eugene Laverty: Warum seine BMW streikte

Außer Tom Sykes konnte im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Aragón kein BMW-Pilot glänzen. Eugene Laverty im neuen SBK-Team RC Squadra Corse hatte am Samstag alles Pech der Welt.

Als Sechster bewies Tom Sykes im Auftaktrennen der Superbike-WM 2021 in Aragón eindrucksvoll das Potenzial der neuen BMW M1000RR. Denn auch wenn das Ergebnis nicht sonderlich Eindruck schindet, so kam der Engländer nur 6,8 sec hinter Superbike-Überflieger Jonathan Rea (Kawasaki) und nur drei Sekunden hinter dem dritten Platz ins Ziel.



Zur Erinnerung: Vor einem Jahr büßte Sykes mit der S1000RR noch 22 bzw 26 sec auf den Rennsieger ein!

Doch es war nur Sykes, der aus der M1000RR das bestmögliche Ergebnis herausholte. Seine Team- und Markenkollegen konnten aus verschiedenen Gründen nicht dieselbe Leistung zeigen. Bei Eugene Laverty gab es technische Gründe.



Obwohl der Nordire seinen einzigen Wintertest erst Anfang Mai in Aragón absolvierte und am Freitag von einem Elektronik-Problem eingebremst wurde, zog er sich mit Startplatz 12 in der Superpole ordentlich aus der Affäre.



«Den neuen Motor setzen wir hier in Aragón erstmals ein. Wir haben ihn am Donnerstag eingebaut und auch die Settings von BMW überspielt bekommen. Dabei gab es ein Problem, was wir aber am Freitag lösen konnten. Es war wohl nur ein kleiner Fehler im Mapping», verriet der 34-Jährige. «Die Superpole war sogar besser, als es auf dem Papier aussieht. Es war nur ein zwölfter Platz, aber ich hatte selber Fehler gemacht. Das Motorrad hatte mehr drauf. Ich denke, eine 1:49,6 min war drin, was eine Sekunde schneller als 2020 ist.»

Im Rennen sah man die RC Squadra Corse-BMW in Runde 14 auf Platz 13 liegend ausrollen. Dass die neue BMW dennoch ein deutlicher Fortschritt ist, ist für Laverty offensichtlich.



«Ich schaue noch nicht auf die Ergebnisse, wir befinden uns noch im Test-Modus», winkt der Nordire ab. «Warum wir im Rennen ausfielen, untersuchen wir noch. Es war offenbar etwas mit der Benzinversorgung; das Bike ging einfach aus. Ich konnte zunächst weiterfahren, aber es wurde immer schlimmer. Wahrscheinlich ist es etwas an der Benzinpumpe.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati