Aragon, Sprintrace: Rea göttlich, BMW-Poker ging auf

Das Superpole-Race der Superbike-WM 2021 in Aragon fand auf feuchter Piste statt. Jonathan Rea (Kawasaki) holte seinen achten Sieg auf der spanischen Piste. Für BMW sorgte Michael van der Mark für das beste Ergebnis.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt. Weil es aber am Sonntagvormittag regnete, wurde das Superpole-Race als Regenrennen deklariert.

Wie im ersten Lauf ging Kawasaki-Star Jonathan Rea (Kawasaki) von der Pole ins Rennen. Scott Redding (Ducati) und Tom Sykes (BMW) komplettieren die erste Reihe. GRT-Ass Garrett Gerloff ging als bester Yamaha-Pilot von Platz 6 ins Rennen, die beste Honda von Leon Haslam von Startplatz 7. Eine schwere Ausgangssituation hatte Jonas Folger (BMW) als 18.



Mit 11 Grad Luft- und 17 Grad Celsius Asphalttemperatur sowie einer feuchten Strecke herrschten bei Rennstart schwierige Bedingungen. Somit standen die Fahrer vor der Qual der Wahl, welchen Reifen sie auf der abtrocknenden Piste montieren ließen. Rea setzte auf Intermediate, Redding auf Regenreifen.

Nach kurzem Disput setzte sich Rea in der Startrunde von Redding ab und fuhr in Folge auf und davon. Zeitweise führte der Kawasaki-Pilot über 5 sec, im Ziel waren es 3,5 sec. Die Reifenwahl des sechsfachen Weltmeister erwies sich als goldrichtig.



Wie im ersten Lauf wurde Reas Teamkollege Alex Lowes Zweiter, GRT-Ass Garrett Gerloff holte als Dritter für Yamaha ein Podium. Die Top-3 trafen alle dieselbe Reifenwahl!



Bester Ducati-Pilot wurde Chaz Davies als Vierter. Für Werkspilot Scott Redding war das Superpole-Race ein Desaster: Nur Platz 8!

Eine gute Reifenwahl traf auch Michael van der Mark. In seinem erst zweiten Rennen wurde der Niederländer bester BMW-Pilot. Der 28-Jährige brachte die M1000RR mit Slick-Reifen auf Platz 5 ins Ziel. In 1;56,261 min fuhr van der Mark auch die schnellste Rennrunde.



Ein Desaster erlebte dagegen Tom Sykes, der auf Regenreifen von Startplatz 3 bis ans Ende des Feldes durchgereicht wurde und dann das Rennen aufgab.



Die beste Honda brachte Álvaro Bautista auf Platz 7 ins Ziel - übrigens auf Regenreifen.



Jonas Folger machte im schwierigen Rennen zwar einige Plätze gut und wurde 13., doch für den zweiten Lauf am Nachmittag muss der BMW-Pilot erneut von Startplatz 18 ins Rennen gehen.

So lief das Rennen

Start: Redding vor Rea und Lowes, dann Sykes, Haslam und Bautista. Davies auf 8, Folger auf 15. Keine Stürze.

Runde 1: Redding und Rea im Zweikampf, Lowes schnappt sich kurzzeitig die Rennführung. Sturz Mahias.

Runde 2: Rea und Lowes vorbei an Redding, dann Davies, Sykes und Haslam. Folger auf Platz 11. Schnellste Rennrunde Rea in 1:59,086 min.

Runde 3: Redding hat die falsche Reifenwahl getroffen. Der Ducati-Pilot fährt 3 sec langsamer als die Spitze. Rea 2,3 sec vor Lowes und 5,3 vor Davies. Dann Gerloff und Redding. 8,9 sec zurück Razgatlioglu (6), Bautista und Sykes.

Runde 4: Schnellste Rennrunde Rea in 1:58,791 min. Gerloff kassiert Platz 3 von Davies ein. Redding schon 9,4 sec zurück, auch Sykes verliert massiv und ist nur noch 14. Folger auf 11.

Runde 5: Rea einsam an der Spitze, Gerloff (3.) holt auf Lowes (2.) auf. Van der Mark (5.) vorbei an Redding (6.). Folger (11.) mit Anschluss bis Platz 7.

Runde 6: Van der Mark (5.) mit schnellster Rennrunde in 1:58,003 min – auf Slicks!

Runde 7: Rea um 4,6 sec vor Lowes und 5,8 sec vor Gerloff. Redding (8,) fällt hinter Razgatlioglu (6.) und Bautista (7.) zurück. Van der Mark brennt eine 1:57,344 min in den Asphalt.

Runde 8: Rea nimmt Speed raus und kontrolliert das Rennen. Gerloff (3.) mit schnellster Rennrunde in 1:57,160 min. Die Top-5 sind safe.

Runde 9: Um Platz 6 kämpften Razgatlioglu und Bautista. Um Platz 8 Redding, Nozane und Rinaldi. Schnellste Rennrunde van der Mark in 1:56,501 min.

Letzte Runde: Rea gewinnt vor Lowes und Gerloff. Davies auf 4 vor van der Mark.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 19:47,979 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,506 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 5,051 4. Chaz Davies Ducati + 8,908 5. Michael vd Mark BMW + 10,175 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 29,342 7. Alvaro Bautista Honda + 29,565 8. Scott Redding Ducati + 33,361 9. Kohta Nozane Yamaha + 33,675 10. Leon Haslam Honda + 34,771 11. Michael Rinaldi Ducati + 36,451 12. Andrea Locatelli Yamaha + 38,709 13. Jonas Folger BMW + 41,188 14. Tito Rabat Ducati + 51,975 15. Isaac Vinales Kawasaki + 52,644 16. Eugene Laverty BMW + 52,912 17. Axel Bassani Ducati > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Tom Sykes BMW

Out Samuele Cavalieri Kawasaki

Out Lucas Mahias Kawasaki