Tom Sykes (6./BMW): «Eine klare Antwort darauf»

Tom Sykes war am Samstag ständig in Kämpfe verwickelt

BMW-Pilot Tom Sykes glänzte am Samstagmorgen in Aragon mit Platz 3 in der Superpole. Das erste Rennen der Superbike-WM-Saison 2021 beendete der Routinier mit Abstand als bester BMW-Fahrer auf Rang 6.

«Generell bin ich nicht zufrieden», sagte Tom Sykes nach dem Debütrennen der neuen BMW M1000RR am Samstag im MotorLand Aragon. Der Engländer verpasste in der Superpole um 0,3 Sekunden die Pole-Position für den Auftakt der Superbike-WM 2021. Am Start verlor der Weltmeister von 2013 einige Positionen, doch im Laufe des Rennens arbeitete er sich wieder bis auf den sechsten Platz nach vorne, nur 6,784 Sekunden hinter Kawasaki-Star Jonathan Rea, der seinen 100. Sieg feierte.



Warum hat Sykes zu Beginn des Rennens so viele Plätze verloren? «Weil die anderen Fahrer schneller waren», lachte Sykes. «Ich hatte Probleme am Start, denn ich war nicht glücklich mit der Funktion meiner Kupplung. Anschließend war es eine Art Kettenreaktion: Jemand überholte mich, dann musste ich ausweichen und verpasste den Scheitelpunkt in der nächsten Kurve, so waren ein paar Plätze weg. Es war die erste Runde des ersten Rennens der Saison und ich hatte etwas Pech.»

«Generell bin ich nicht zufrieden, wie sich unser Bike in den ersten Runden auf neuen Reifen verhält, denn ich glaube, dass wir da viel mehr herausholen können», betonte der 35-Jährige im Interview. «Ich habe viel an Boden verloren in diesen Runden.»

Wie sieht der BMW-Pilot die Fortschritte mit dem neuen Motorrad? Seinen Teamkollegen Michael van der Mark besiegte er deutlich. «Das Motorrad blieb sehr konstant während des Rennens, aber für Sonntag müssen wir unseren Speed deutlich verbessern. Es ist keine einfache Situation, denn wir stecken noch mitten in der Entwicklung der neuen M1000RR und suchen eine Balance», erklärte Sykes und fügte hinzu: «Etwas mehr als sechs Sekunden vom Sieger entfernt zu sein und nur ein paar Sekunden vom Podium ist positiv für uns.»

«Aragon war bereits letztes Jahr eine schwierige Strecke für uns. Natürlich ist der sechste Platz nicht das, was ich möchte, aber ich versuche das Positive daraus zu sehen.» Der Routinier weiter: «Wenn man die Ergebnisse aus dem letzten Jahr mit diesem Rennen vergleicht, haben wir eine klare Antwort darauf, wie sehr wir uns gesteigert haben.»

Tatsächlich beendete Sykes sein bestes der vier Hauptrennen 2020 in Aragon mit 22 Sekunden Rückstand auf den Rennsieger. Aragon zählt für BMW nicht als das beste Pflaster im Rennkalender.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati