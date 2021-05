Sieger Scott Redding: «Scheiß drauf, macht’s einfach»

Im Sprintrennen der Superbike-WM in Aragon traf das Ducati-Werksteam die falsche Reifenwahl. Im zweiten Hauptrennen überließ man die Entscheidung Scott Redding – der mutig war und goldrichtig lag.

Bei wechselhaften Verhältnissen die richtige Reifenwahl zu treffen, ist zum Teil Glücksache. Deshalb entscheiden sich viele Rennfahrer in solchen Situationen konservativ und gehen möglichst wenig Risiko ein. Besonders, wenn sie viel zu verlieren haben.



Wie Vizeweltmeister Scott Redding, der im ersten Hauptrennen am Samstag eine bittere Niederlage gegen Dauerchampion Jonathan Rea (Kawasaki) erlitten hatte und lediglich Vierter wurde.

Das Sprintrennen am Sonntagvormittag, dessen Ausgang über die Startplätze für das zweite Hauptrennen entscheidet, wurde auf nasser Strecke gestartet. Redding und BMW-Ass Tom Sykes, die beide aus der ersten Startreihe kamen, entschieden sich für Regenreifen, während von den Spitzenpiloten Rea, Lowes, Gerloff und Razgatlioglu Intermediates wählten und BMW-Neuling Michael van der Mark sogar mit Slicks antrat.



Sykes gab mit kaputten Regenreifen nach sieben Runden auf, Redding wurde bis auf Platz 8 durchgereicht.

«Im Sprintrennen wurde die Reifenentscheidung zu 70 Prozent vom Team und zu 30 von mir getroffen», erzählte Redding. «Als das nicht aufging, war keiner von uns glücklich. Als es um die Entscheidung für das zweite Hauptrennen ging, hieß es, dass ich als Fahrer die Wahl treffen muss. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich fuhr mit Intermediates aus der Box, fuhr zwei Runden und dachte mir, dass es nass ist. Dann kam ich aber zu dem Entschluss, dass es geht. In der Startaufstellung haben dann alle hin und her überlegt, ob es zum Regnen kommt, dauernd wurden Reifen gewechselt und es wurde an der Federung herumgestellt. Bei den Reifen bestimmt deine Entscheidung das Ergebnis – und du hast keine Ahnung, wie sich die anderen entscheiden. Zweimal in meiner Karriere habe ich mich für Intermediates entschieden, und das hat mich ein gutes Ergebnis gekostet. Einmal in MotoGP auf dem Sachsenring das Podium und in BSB in Brands Hatch. Ich dachte mir, Fuck, Fuck, Fuck, nehmt Slicks für vorne und hinten! Scheiß drauf, macht es einfach. In der Einführungsrunde dachte ich mir dann, dass es das ist. Solange es nicht regnet, habe ich mich richtig entschieden.»

Der Engländer weiter: «Zu Rennbeginn gab es noch einige feuchte Flecken, in der ersten Runde hatte ich einen massiven Rutscher. Ich habe mir selber eingebläut, dass ich ruhig bleiben und Geduld haben muss. Langsam kam ich in meinen Rhythmus, ich war aber mit Regenabstimmung unterwegs, weil wir keine Zeit mehr zum Ändern hatten. Ich bin es nicht gewohnt, mit einem Motorrad mit Regenabstimmung und Trockenreifen zu fahren. An einigen Bremspunkten fragte ich mich, wieso es nicht verzögert. Ich fühlte mich langsam, hatte aber einen guten Vorsprung und musste mich nicht stressen – ich konnte die Lage ohne Risiko managen. Denn ich musste unbedingt auf der trockenen Linie bleiben. Neben ihr war es extrem rutschig. Dieser Sieg ist gut für mich und das Team. Aber Jonathan wurde Zweiter. So läuft es. Selbst wenn er ein anderes Motorrad unter seinem hat, bleibt er irgendwie sitzen und bekommt es hin, Zweiter zu werden. So rollt der Ball im Moment.»

Nach seinem ersten Saisonsieg hat Redding 40 Punkte auf dem Konto und ist damit WM-Dritter. Vor ihm liegen die beiden Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea (57) und Alex Lowes (45).

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda