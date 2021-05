Estoril, FP1: Razgatlioglu dominiert, Jonas Folger 7.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) beendete das erste freie Training der Superbike-WM in Estoril am Freitagvormittag als Schnellster. Eugene Laverty brachte die beste BMW auf Platz 5, Jonas Folger wurde 7.

Für die erste nennenswerte Bestzeit in FP1 sorgte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu in 1:38,669 min.



Alvaro Bautista war auf Bestzeitkurs, als er nach acht Minuten stürzte, seine Honda aber zurück an die Box bringen konnte.



In den ersten zehn Minuten der 45-minütigen Session wechselte mehrfach der Fahrer an der Spitze, dann führte Razgatlioglu in 1:37,944 min.



Der Türke war schon bei der SBK-Rückkehr 2020 nach Estoril sehr gut unterwegs und fuhr in 1:36,594 min die schnellste Rennrunde, außerdem hält Toprak mit 1:36,154 min den Pole-Rekord.

Zur Halbzeit führte Ducati-Star Scott Redding mit 1:37,624 min die Zeitenliste vor Razgatlioglu und Chaz Davies (Go Eleven Ducati) an.



Die ersten 20 Minuten der Session verpasste Lucas Mahias, weil seine Puccetti-Kawasaki nicht fahrbereit war. BMW-Werksfahrer Michael van der Mark ging sogar erst nach 27 Minuten erstmals auf die Strecke. Weil seine M1000RR dann immer noch nicht richtig lief, kehrte der Niederländer umgehend an die Box zurück. Van der Mark verpasste nach FP3 in Aragon erneut beinahe eine komplette Session wegen technischer Probleme – nur Rang 16.

Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW fuhr von Beginn an in den Top-6 und lag nach einer halben Stunde auf Rang 4!



Eugene Laverty aus dem zweiten BMW-Satelliten-Team RC Squadra Corse zeigte eine starke Leistung und lag ebenfalls lange in den Top-6. Sechs Minuten vor Schluss verbesserte sich der Nordire auf Platz 2, während Bautista zum zweiten Mal stürzte.

Vier Minuten vor Ende übernahm Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes mit 1:37,604 min die Führung, dann fuhr Teamkollege Jonathan Rea 1:37,501 min. Der Weltmeister blieb nur kurz vorne, dann setzte sich Razagtlioglu mit 1:36,920 min souverän auf Platz 1.



Toprak blieb bis zur karierten Flagge vorne, 0,581 sec vor Rea! Vermutlich war der Yamaha-Pilot mit dem weichen SCX-Reifen unterwegs, während Rea den härteren Standard-Rennreifen SC0 montiert hatte.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, FP1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 1:36,920 min

2. Rea, Kawasaki, +0,581 sec

3. Lowes, Kawasaki, +0,684

4. Redding, Ducati, +0,704

5. Laverty, BMW, +0,933

6. Davies, Ducati, +0,976

7. Folger, BMW, +1,021

8. Gerloff, Yamaha, +1,154

9. Sykes, BMW, +1,250

10. Rinaldi, Ducati, +1,326

11. Rabat, Ducati, +1,549

12. Haslam, Honda, +1,590

13. Locatelli, Yamaha, +1,746

14. Bautista, Honda, +1,752

15. Bassani, Ducati, +2,012

16. Van der Mark, BMW, +2,383

17. Vinales, Kawasaki, +2,602

18. Nozane, Yamaha, +2,687

19. Ponsson, Yamaha, +2,835

20. Mahias, Kawasaki, +2,836

21. Cavalieri, Kawasaki, +5,438

22. Cresson, Kawasaki, +5,959